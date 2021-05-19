天問一號｜祝融號傳回火星照片　着陸過程兩器分離片段曝光

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-19 18:45

國家航天局今日（19日）發布中國首次火星探測任務「天問一號」探測器着陸過程兩器分離和着陸後火星車拍攝的影像。圖像中，着陸平台駛離坡道以及祝融號火星車太陽翼、天線等機構展開正常到位。 據悉，目前火星車正在開展駛離着陸平台的準備工作，將擇機駛上火星表面，開始巡視探測。

根據「天問一號祝融火星車」官方微博發布的消息，下圖（圖一）由火星車前避障相機拍攝，正對火星車前進方向。圖中可見坡道機構展開正常；圖像上部的兩個伸桿為已經展開到位的次表層雷達；前進方向地形清晰。為獲知火星車前進方向更大範圍的地形信息，避障相機採用大廣角鏡頭，在廣角鏡頭畸變的影響下，遠處地平線形成一條弧線。

圖一：祝融號傳回的火星照片。（新華社）

下圖（圖二）則是導航相機所拍攝，鏡頭指向火星車尾部。圖中可見火星車太陽翼、天線展開正常到位；火星表面紋理清晰，地貌信息豐富。

圖二：祝融號傳回的火星照片。（新華社）

以下是天問一號着陸過程兩器分離和落火影像 ：

據此前報道，祝融號高1.85米、重約240公斤，設計壽命為3個火星月，即約92個地球日。祝融號將在火星開展地表成分、物質類型分布、地質結構以及火星氣象環境等探測工作。

火星探測器「天問一號」去年7月23日發射升空，至今年5月15日終着陸於火星烏托邦平原南部。「天問一號」火星探測任務是中國獨立開展行星際探測的第一步，將通過一次發射實現對火星的「繞、着、巡」，即火星環繞、火星着陸、火面巡視。