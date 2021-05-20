日學者駁斥「新疆種族滅絕」文章遭拒刊　專家：日媒輕信美國主張

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-20 09:55

日本學者撰寫駁斥新疆「種族滅絕」的文章，多方投稿卻無法在日本傳媒發表。對此，日本共同社客座評論委員岡田充接受採訪時表示，輕信美國主張、基於單方面信息肆意批評中國的惡習正在席捲日本媒體。

據《環球時報》5月20日報道，日本橫濱國立大學名譽教授、中國問題專家村田忠禧在《新疆「種族滅絕」論是基於騙局的無知且充滿偏見的產物》中指出，新疆維吾爾族人數連年穩定增加，無視這種顯而易見的事實，卻叫囂着「種族滅絕」，美國政府「人權外交」的本質是基於無知和偏見炮製的「謊言情報」。

中國的新疆政策一直備受外界關注。（Reuters）

「所謂的『種族滅絕』根本不存在。」村田忠禧18日在接受《環球時報》記者獨家採訪時透露，「我去過新疆，親眼見證了新疆的繁榮和發展，所以不相信西方誣衊中國的説辭」。但是，村田查閲大量資料撰寫文章駁斥西方鼓吹的「種族滅絕」論，給多家日本媒體投稿卻均「無人理睬」，文章遲遲未能刊發。

與村田忠禧一樣，岡田充也批日本媒體「跟風賺眼球」的惡習，他在接受《環球時報》記者採訪時説，日本媒體在報道中使用「種族滅絕」一詞不加引號，沒有明確表明這只不過是美國政府的主張，這種情況有所增加。輕信美國主張，基於單方面信息肆意批評中國，不加以事實確認，大幅「跟風」的做法正在席捲日本媒體。

今年以來，在日美首腦會談、美日外長與防長「2+2」會談等多個外交場合，日本都對新疆、香港的所謂「人權問題」表示擔憂。中國國務委員兼外長王毅在與日本外相茂木敏充的電話會談中，直言日本不要被帶節奏，「不要把手伸得太長了」。

中方多次表示新疆民眾安居樂業，生活豐富多彩（請點擊瀏覽大圖）：

此外，針對美國等西方國家指責中國在新疆搞「種族滅絕」的説法，中國外交部發言人華春瑩在5月13日例行記者會上駁斥稱，過去40多年來，新疆維吾爾族人口從555萬增長到1,200多萬，翻了一番。2010年至2018年，新疆維吾爾族人口增長25%，明顯高於漢族人口2%的增幅。

據悉，中國政府在5月11日公布第七次人口普查數據。據官方統計顯示，當前中國人口共141,178萬人。值得注意的是，在中國31省份中，新疆、西藏、寧夏等少數民族聚居省份人口增幅明顯。西藏人口增幅在所有省份中排名第1，新疆第4。

另據統計，與2010年中國第六次人口普查相比，少數民族人口增長比例遠高於漢族人口。漢族人口增加60,378,693人，增長4.93%；各少數民族人口增加11,675,179人，增長10.26%。