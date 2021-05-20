台灣疫情｜新黨主席：大陸願協助建方艙醫院　只等民進黨點頭

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-05-20 10:40

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情持續居高不下，全台防疫警戒升至三級。5月19日，新黨主席吳成典表示，他緊急與中國大陸有關單位聯繫，詢問是否能將方艙醫院「整廠輸出」，大陸方面表示沒問題，也願輸出疫苗，只等台灣點頭。 他因此呼籲，民進黨政府應拋棄意識形態，儘速同意大陸疫苗及醫療設備到台。

據聯合報20日報道，吳成典説，18日傳出萬華婦人染疫因無病房而死於家中，老翁醫院外打點滴、染疫遊民路倒死亡的慘狀。

而新北市長侯友宜曾提出應成立方艙醫院概念，防疫協會理事長感染科醫師王任賢醫師也説「台灣確實有需要方艙醫院」，雖然防疫指揮官陳時中認為沒必要，但人命關天，如果台灣醫療體系崩潰，會製造更多防疫問題。

台灣疫情嚴峻，醫療資源短缺，大陸願支援方艙醫院，只等蔡英文政府同意。（多維新聞）

吳成典表示，因疫情擴散嚴重，時間緊急，因此他與大陸有關單位聯繫，大陸方面表示方艙醫院整廠輸出沒問題，但因涉及需要攜帶很多的建築機械、工具，可能有運輸問題，需要一點時間。

最好的方法是大陸的專家、施工技術人員到台灣勘察後提出要求，給出作業方法，如有必要也可帶施工隊伍整廠協助施工，地點有現成體育館最好。

吳成典説，大陸早在疫苗開始施打時就優先提供台商、台胞施打，繼上次新黨呼籲陸委會，當大陸單方提出願意恢復小三通，是一把打開兩岸重新交流的鑰匙後，可惜因台灣疫情嚴重而暫緩，日前大陸又説願意提供經過世衞認證的大陸疫苗，可見大陸對台灣同胞「一視同仁」。

他批評説，台灣方面因反中情結罔顧民眾安危，這種參雜政治因素的防疫將嚴重危害全台民眾健康及生計，大陸隨時可提供疫苗，更可協助台灣提供救治染疫民眾的醫療設備及經驗，只等台灣點頭。

台灣新冠肺炎疫情升溫。（ETtoday）

台灣疫情有失控態勢，國台辦發言人朱鳳蓮5月17日表示，近期台灣民眾防疫壓力不斷加大。「我們對此深感擔憂，希望廣大台胞能夠儘快有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活」。

她表示，陸方願意盡最大努力幫助廣大台灣民眾儘快戰勝疫情，並稱，「廣大台灣同胞急切期盼使用大陸疫苗，當務之急是去除島內人為的政治障礙，使廣大台胞有疫苗可用，讓廣大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障」。

台灣陸委會隨後以書面形式回應，「對岸不必假好心」，只要中國大陸不阻撓，「我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。

（綜合報道）