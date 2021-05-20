台灣疫情︱記者觀察：台版健康碼推出　正在學習防疫的防疫資優生

撰文： 伍逸豪 最後更新日期： 2021-05-20 10:10

台灣新冠肺炎疫情持續延燒，已經連續多日確診案例超過三位數，儘管重災區台北市的快篩陽性率已從5月14日最高峯11%，降至5月18日的5.1%，但由於陸續出現醫護人員感染，以及輕症者在家中死亡，再加上疫情已逐漸擴散至外縣市，全台防疫警戒正式提升至三級，台灣社會仍處於高度恐慌與不安。

疫情在台灣發展至此，不只是台灣民眾在發問，不少西方媒體也紛紛推出專題報道，何以這個過去被公認為「防疫資優生」的地方，如今卻成為疫情的熱區？有的認為是台灣過度自滿與自信，有的認為台灣官方「超前部署」只是一種大內宣，有的認為是台灣疫苗取得量與接種率都過低；當然，也有不少支持台灣官方的聲音，認為是蔡英文政府防疫有道，保護台灣在一年多之後才受到疫情侵襲。

台灣行政院舉行「簡訊實聯制」記者會，政務委員唐鳳（左）以「五秒三步驟」教導民眾，只要拿出手機掃描店家二維碼、按下連結，並在短訊程式傳送自動跳出的店家代碼到1922即可。（台灣行政院提供）

無論如何，在疫情的衝擊下，不光是台北市與新北市，可以説現在整個台灣都在重新學習如何「防疫」。一個值得觀察的進展，即5月19日上午台灣行政院特地召開了一場記者會，宣布由被稱為「天才IT大臣」數碼政委唐鳳開發的「簡訊實聯制」正式上路，台灣民眾只要掃描店家張貼的二維碼（QR Code），按下短訊發送鍵，系統便會紀錄到各家電信業者的數據庫，既簡化民眾填寫個人資料的不便，宣稱沒有個資外泄的疑慮，也方便政府快速進行疫調工作。

從四天前台灣單日本土確診暴增至180例開始，包括到小吃店或便利店購物，民眾都需要手寫姓名、手機號與同行人數等資料；或者是透過手機掃碼，在店家提供的線上Google表單進行登錄，不少人怨聲載道，甚至有人「發明」以使用「連續印章」的方式完成每一次的「實聯制」。一些線上平台，例如台灣人最常使用的LINE，則是推出「防疫實聯沖沖衝」的小程序，方便「實聯制」的登記，但並不是所有店家都有加入，整合度不高。

台灣疫情擴大後，店家門口都會設置「實聯制」填寫區，可以手寫，也可以線上填寫Google表單，並提供酒精消毒。（張鈞凱攝）

在此情形下，便有了台灣政府牽頭進行整合的「簡訊實聯制」。台灣官員在記者會上強調，雖然目前並非強制，但仍鼓勵台灣民眾踴躍使用，「保護自己也保護別人」；為了降低民眾的疑慮，官方也宣稱這個機制並非手機APP，只是與電信業者合作的短訊系統，不會留下個人資料，但還是會生成統計數字。

據多維新聞記者觀察，在台灣行政院宣布之後，當天下午連鎖的便利店已經都在門口張貼了「簡訊實聯制」的二維碼。而台灣交通部也表示，包括高鐵、台鐵、國道客運等大眾運輸系統，也會建制「簡訊實聯制」的二維碼；另鼓勵民眾搭乘捷運、市區公交車與出租車時，多使用記名電子票證。

多維新聞記者體驗台灣官方推出的「簡訊實聯制」，掃描店家提供的二維碼，按下顯示連結，便可將所在店家的代碼透過短訊方式，回傳給電信業者留存紀錄。（張鈞凱／多維新聞）

事實上，當台灣官方有意推出「簡訊實聯制」的消息傳出後，不少有兩岸經驗的台灣民眾便表示：「這不就是大陸的健康碼」？但從台灣官方在記者會上的説明，以及記者會直播下方的留言風向來看，台灣從上到下都並不希望自己的防疫作為被認為與中國大陸有任何「瓜葛」。

台灣官方所推出的「簡訊實聯制」，眾人忙着淡化其中國大陸「健康碼」的色彩。原因為何，其實只要搜尋一下過去一年台灣的相關報道便可知。「政治監控」、「控制民眾」、「奇招」、「竄改造假」、「侵犯隱私」、「違醫學倫理」、「不可靠」，凡此種種，皆是台灣主流價值對於大陸健康碼的評價（或説是「想像」）。如今疫情席捲台灣，從政府到民眾，也只能在稱呼上大作文章，還是得接受類似的防疫手段。更何況，習近平曾在20國集團（G20）峯會倡議過「健康碼國際互認機制」，王毅也與東南亞四國外長會談過健康碼合作，對於不願在國際社會缺席的台灣來説，往後可能也將面臨左右為難的處境。

如果拿台灣的「簡訊實聯制」與大陸的健康碼來對比，確實台灣這套以短訊發送為主的模式，在操作上和健康碼有所不同。但背後的建制思維，可説是大同小異。為了簡化過程，大陸健康碼是掛靠在支付寶或微信等實名制的系統；而台灣宣稱不留下個資，但其掛靠在電信系統，本身就是一種實名制。此外，大陸健康碼靠着大數據與記名打卡的方式，記錄個人足跡以及與確診者重疊的風險，與台灣這套實聯制的作用並無二致，都是在強化疫情控管，利於迅速掌握疫情傳播的範圍。

健康碼已成為中國大陸民眾出行必備認證。圖為2021年1月28日，貴州省凱里南高鐵站鐵路派出所的警員在引導乘客用手機掃描健康碼進站乘車。（新華社）

中國大陸的健康碼制度，原先系由阿里巴巴公司開發，起初僅在浙江一帶試行，但很快地在2020年4月，即有超過200個大陸城市加入使用，至今都是民眾出行、上班的認證機制。對於台灣來説，現在最大的任務是要防堵疫情擴散，並且整合醫療資源收治患者；等到疫情穩定下來，民眾陸續恢復上班上學出遊等日常生活時，勢必也需要一套健康認證機制。台灣官方這套宣稱暫時不強制的「簡訊實聯制」，未來會不會結合台灣政府的疫情數據庫，隨時更新使用者的健康狀態與出行紀錄，目前恐怕也很難下定論。

不過，更值得追問的是，長期自我標榜為「超前部署」的台灣政府，何以到了疫情幾近失控狀態的此時此刻，才緊急推出這套「簡訊實聯制」？就算官方不斷讚揚負責開發的唐鳳只花三天時間，便「火速」完成這個「令人稱羨」的系統，還是很難掩飾部署嚴重滯後的事實。不只是足跡紀錄網的建置，包括疫苗採購與施打、負壓病牀與專責病房的配置，甚至是篩檢能量的準備，都很難稱得上是「超前部署」。

不只是中國大陸的健康碼，新加坡在去年就推出「Trace Together」應用程式與「合力追蹤器」，韓國也在梨泰院羣聚感染事件後強化掃描二維碼的疫調模式，就算沒有「健康碼」這個名字，但類似的部署都早已建構完成。如今「超前部署」的台灣正在「亡羊補牢」，不管叫做什麼名字，只要有益於防疫，都是值得推展的機制；但同時也説明了，台灣這位「防疫資優生」，在防疫上面還有很多需要學習與補足之處。