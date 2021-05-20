天問一號｜祝融號何以花4天才傳回火星照片？　專家拆解箇中原因

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-20 17:03

中國首次火星探測任務「天問一號」探測器，本月15日於火星着陸，「祝融號」火星車建立了對地通信。然而，國家航天局昨日（19日）才公布探測器着陸過程兩器分離和着陸後火星車拍攝的影像。 到底祝融號拍攝的火星影像，為何要花費4天才傳回地球？國家航天局探月與航天工程中心專家解釋箇中原因。

專家解釋，火星與地球的最遠距離約4億公里，而無線電波是以光速傳播，信號能量的衰減與傳播距離的平方成正比。祝融號現時距離地球約3.2億公里，由於距離太遠，地球也只能收到少量數據，因此只可將最重要的信息傳回。

祝融號配置了兩種通信方式，包括直接與地球通信，以及通過天問一號環繞器中繼，與地球通信。據了解，祝融號於着陸當日就直接向地球報告「我已着陸，感覺良好」的消息，再用隨身攜帶的相機拍攝周邊環境。

由於火星的自轉，祝融號每天與地球直接通信的時間只有不足半小時，因此捨棄了直接向地球傳輸圖像的功能，等待環繞器的中繼。5月17日，環繞器進入中繼軌道，隨後與祝融號建立了通信聯繫。

專家表示，環繞器環繞火星一圈是8.2小時，與祝融號的聯繫長時間都會被火星阻斷，因此祝融號要用僅有的時間先將自身狀態的重要數據傳回地球，之後再傳送圖像。

祝融號將擇機駛上火星表面，開始巡視探測，未來會和環繞器密切配合，不僅要拍攝火星的風景，還要用它攜帶的6台科學載荷，對火星進行深入探測，將更多的科學數據傳回地球作進一步研究。

（中國青年報）