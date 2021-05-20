人口普查｜北京常住人口2189萬「北漂」佔近四成　老齡化程度加深

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-20 20:31

北京市第七次全國人口普查主要數據結果周三（5月19日）出爐。數據顯示，2020年北京市常住人口為2189.3萬人，與2010年（第六次全國人口普查數據）的1961.2萬人相比，十年增加228.1萬人，平均每年增加22.8萬人，年平均增長1.1%。 常住人口中，外省市來京人口（「北漂」）為841.8萬人，佔常住人口的38.5%。與2010年相比，增加137.3萬人，增長19.5%。

分區域來看，北京中心城區常住人口為1098.8萬人，佔50.2%，與2010年相比，中心城區常住人口減少72.8萬人。其他十區常住人口為1090.5萬人，佔49.8%，十年來常住人口增加了300.9萬人。其中通州區、順義區、大興區十年間人口增長最快，年均增速在3.5%以上，表明北京人口分佈由單中心集聚向多中心的城市發展新格局轉變。

北京市常住人口為2189.3萬人，十年增加了228.1萬人。（中新社）

老齡化程度加深

數據顯示，北京市常住人口中，0-14歲人口約259萬人，佔11.9%；15-59歲人口約1500萬人，佔68.5%；60歲及以上人口約430萬人，佔19.6%，其中65歲及以上人口約291萬人，佔13.3%。相較10年前，北京市16-59歲勞動年齡人口減少約44萬人；60歲及以上老年人口則增加約184萬人，年均增長5.7%，增長速度快於常住人口。

雖然北京60歲及以上人口佔比（19.6%）高於全國（18.70%），但目前北京的老年人口撫養比依然低於全國水平。老年人口撫養比越低，意味勞動力的撫養負擔越輕。

按照上述數據計算，2020年北京老年人口撫養比（65周歲及以上人口數/15-64周歲人口數）約為17.77％。也就是每100名勞動年齡人口要負擔17.77名老年人。該數據低於全國老年人口撫養比（20.70%）。

中國區域經濟學會副會長、秘書長陳耀指出，作為率先進入老齡化的城市，近十年來，北京的總和生育率持續走低，老年人口增長速度顯著快於少兒人口，而人口平均預期壽命已達到高收入國家水平，表明北京老齡化壓力在持續加大。