中國人口老齡化加深　「人口危機」卻是危言聳聽？

撰文： 王雨辰 最後更新日期： 2021-05-18 13:33

上周二（5月11日），國家統計局公布了第七次人口普查數據。數據顯示，中國人口共141,178萬人（14.1178億人），與2010年第六次人口普查的133,972萬人（13.3972億人）相比，增加了7,206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%，較2000至2010年的年平均增長率0.57%下降了0.04個百分點。

65歲及以上長者佔比逾一成三

從年齡結構層面看，中國0-14歲、15-59歲、60歲及以上年齡段人口各自佔比分別為17.95%、63.35%、18.70%，比2010年分別上升1.35個百分點、下降6.7個百分點、上升5.44個百分點；而中國65歲及以上老年人佔比已達到13.5%，比2010年上升4.63個百分點。毫無疑問，中國人口老齡化程度進一步加深。

內地2009年60歲及以上老年人口佔總人口的12.5%，到2019年這一佔比已升至18.1%。（新華社）

按聯合國標準，一個國家或地區的老年人口比重超7%，即可認定為老齡化社會，14%即表示「中度老齡化」。中國65歲及以上老年人口佔比達13.5%，老齡化問題已迫在眉睫。

與此同時，中國人口出生率從1990年的21.06%，降至2015年的12.07%；2016年受「全面二孩政策」影響，出生率一度明顯回升，但此後三年又出現了連續下降，2019年只有10.48%，即1,465萬人。2020年出生人口又下滑至1,200萬。少子化似有進一步加劇的態勢。

中國改革開放以來取得的經濟成就，在很多經濟學家看來是直接受益於人口紅利。而人口老齡化和少子化可能會對經濟發展產生不利影響。

老齡化突顯民生問題

眾所周知，人口數量對於經濟發展的重要性是毋庸置疑的。但人口數量在經濟發展中是否起到決定性作用，學界存在很多爭論。

古典經濟學和新古典經濟學都認為，人口對經濟增長表現出積極影響。同時，人口不僅是生產者，也是消費者，對經濟具有積極作用。反對的觀點認為，人口本身不影響發展，與其說是人口決定經濟發展，還不如說是制度變革帶動了經濟發展。例如關於中國「人口紅利」的討論，與其說是「人口紅利」帶動了中國經濟起飛，不如說是改革開放的制度變革帶動了經濟增長。

與其說是「人口紅利」帶動了中國經濟起飛，不如說是改革開放的制度變革帶動了經濟增長。（視覺中國）

其實，這兩種觀點並不是簡單對立的。人口對於經濟發展確實有重要影響，與經濟發展有很強的關聯性，但將其作用放大為經濟發展的決定性因素是片面的。

避免陷入「人口決定論」誤區

寧吉喆也表示，人口現狀和未來趨勢需要「辯證看待」。中國人口基數大、人口眾多的基本國情沒有改變，超大規模國內市場優勢將長期存在，人口與資源環境仍將處於緊平衡狀態。同時，人口增長放緩，需要採取措施促進人口長期均衡發展。

他表示，中國勞動力資源依然豐富，「人口紅利」繼續存在，同時勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應，產業轉型升級步伐需要加快。

顯然，人口長期趨勢變化值得警惕，但短期來看，把這種趨勢說成是「人口危機」則是危言聳聽。避免陷入「人口決定論」誤區，正視目前存在的問題是解決問題的最好態度。