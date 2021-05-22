青海地震｜屬汶川後最強地震　當局共記錄到104次餘震最大4.6級

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-22 11:08

青海果洛州瑪多縣周六（22日）凌晨2時4分發生7.4級地震，據當局介紹，截至凌晨4時35分，共記錄到104次餘震，最大為4.6級，目前尚未接到人員傷亡和財產損失報告。專家綜合判定認為，本次地震為主震-餘震型，餘震活動水平約為6級。而據《瀟湘晨報》報道，今次地震是內地自2008年汶川地震後的最強地震。

青海省政府副秘書長、新聞發言人王勇，省應急廳副廳長郭勇，省地震局副局長馬玉虎，分別介紹了截至凌晨4時35分的震情、災情、應急措施和多渠道災損情況等。據通報，地震震中距黃河鄉駐地7公里、距瑪多縣城38公里，距果洛州政府駐地175公里，距西寧市385公里；全省範圍普遍有震感，西寧震感強烈；瑪多縣城、花石峽鎮、黃河鄉震感強烈，個別圍牆倒塌，暫未有傷亡報告；其他情況正了解中。另外，共記錄到104次餘震，包括40次3級以上地震，4次4級以上地震，最大為4.6級。

就應急措施，青海省地震局已啟動地震應急響應，要求在寧的全部工作人員立即到崗開展工作，包括在3分鐘內準確定出此次地震的三要素，並立即上報應急管理部、中國地震局和省委省政府，並分送到與應急救援相關的部門和單位；立即啟動地震應急指揮技術系統和災情速報平台，立即了解災情、震情和社情，並形成地震簡報報中國地震局和省委省政府；立即通知震區所在地的果洛州地震局趕赴震區了解情況。

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此外，省地震局現場工作隊成立了瑪多縣抗震救災臨時黨支部，派出了由王海功副局長帶隊16名的現場工作隊，4輛車和6套流動觀測儀器趕赴震區開展相關工作。最後是立即召開緊急震情會商會，研判地震趨勢。經專家緊急會商，綜合判定認為本次地震為主震-餘震型，餘震活動水平為6級左右，不會對西寧、海東、海南、黃南等地的工作或生活造成大的影響。通報強調，目前網上出現的針對本次地震的各類分析和判斷，如非官方正式發布均屬謠言。

據《瀟湘晨報》報道，資料顯示，果洛州7.4級地震是內地自2008年汶川地震後的最強地震。報道指，今次地震發生於崑崙斷裂帶，屬靠南側一點的瑪多-甘德斷裂帶，雲南漾濞地震與今次地震兩個震中相隔近千公里，不在同一個構造帶上，而對上一次崑崙斷裂帶發生如此強度的地震，還要追溯到1937年1月7日。

另一方面，今次地震亦導致道路及大橋損毀，據青海交警總隊指揮中心消息，截至目前，G0613西麗高速共玉路段K503+600m野馬灘二號大橋塌陷；S219花久線k87+081m昌麻河大橋坍塌；G214西瀾線，K327+200m（距野牛溝20公里）處路面嚴重變形、K492+800m（瑪多縣城往玉樹方向​​8km）處涵洞拱起、K513+000m至K527+200m（黑河灘）路段路面嚴重開裂，相關單位正在排查其他路段。

（綜合報道）