甘肅越野馬拉松遇凍雨降溫21死　死者包括中國「超馬」領軍者梁晶

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-23 12:57

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，參與人員出現身體不適，失溫，失聯等情況，比賽腰斬。截至今日（23日）上午9時半，已發現21人遇難，151人生還（其中8人輕傷住院）。 據封面新聞報道，中國越野跑頂尖選手、中國「超馬」（超級馬拉松）領軍者梁晶的教練魏普龍表示，梁晶在比賽中不幸遇難。此外，死者還包括全國殘運會冠軍黃關軍。

死者皆為高手 因「衝得更前」

報道稱，該賽事由白銀市委，市政府主辦，景泰縣承辦，有近萬人參加比賽和健康跑，其中172名參賽人員參加百公里越野賽。有業內人士表示，這次凍死的都是高手，原因有二。

第一，馬拉松高手都追求輕量化，所以通常不帶衝鋒衣等保暖衣物，押寶賭天氣好。遺憾的是這次沒賭贏。第二，高手前進的更遠，更高，更冷，更難下撤，也更難被搜救。超級遠距離的越野跑一般很少有穿衝鋒衣，「基本都是短褲短袖，一個小包」。

罹難者梁晶曾稱霸香港賽事

梁晶是21名遇難者之一，他曾在2014年10月濟南12小時超馬比賽中，首次奪得超馬冠軍，以149.5公里打破全國紀錄。2015年1月，首屆香港12小時超馬比賽，梁晶以139公里的成績奪冠。

在2018年1月28日的「香港100」越野賽上，梁晶以1秒之差力壓同是內地選手的祁敏，以9小時28分35秒首先衝線，但大會其後發聲明取消梁晶成績，指其在非補給點接受補給，違反了賽事規則。

當時有人指控，梁晶在山路上曾搶奪他人水樽。梁晶對此解釋「與路上的徒步者產生了溝通上的誤會」，稱以為行山人士同意他用空水瓶交換對方裝滿水的水瓶。

曾獲得全國殘運會冠軍的黃關軍（右）同樣在事故中罹難。（紅星新聞）

有全國殘運會冠軍亦罹難

此次事故罹難者中，還包括全國殘運會冠軍黃關軍。據《封面新聞》報道，其好友得知消息後向記者哭訴：「他是個聾啞人啊，連呼救都沒辦法！」

黃關軍曾在2019年全國第十屆殘運會暨第七屆特奧會田徑馬拉松比賽中，以2小時38分29秒的成績撞線，奪得男子全程馬拉松聽力障礙組冠軍。

（綜合報道）