甘肅馬拉松｜遇難聾啞跑手黃關軍家庭艱困　參賽為奪獎金送父母

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-24 10:09

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，參與人員出現身體不適，失溫，失聯等情況，比賽腰斬。事故共造成21人遇難，除了超馬領軍者之稱的越野頂尖選手梁晶外，曾獲得全國殘運會馬拉松冠軍的黃關軍也名列其中。 據《四川日報》等內媒報道，黃關軍家庭經濟艱困，主要靠參加各種小型馬拉松獲取生活費，這次比賽只是想掙幾千元獎金。

據報道，黃關軍出生於四川綿陽市北川縣，一歲半時因生病打針失誤，自此成為聾啞人。他在讀了兩年初中後輟學。幾年前，他在北川縣殘疾人康復中心的幫助下，在縣城一間手工藝體驗中心學習草編和竹編。黃關軍還開設了網店。

自小就喜歡跑步的他，在學了一年手工藝後，決定轉而參加各項馬拉松比賽。由於一直希望成為專業運動員，他訓練非常刻苦。由於賽績出色，他被圈內尊稱為「綿陽一哥」。

黃關軍從小的好友米先生表示，黃很勤勞孝順、樂於助人，每次參賽獲得的獎金和禮物都會送給父母。但他對自己卻十分節省，經常吃泡麵。2019年11月底，黃關軍在成都雙流參加馬拉松時不適，險些暈倒。在醫院，他拍下影片並上傳網絡，搭配了一個難過的表情，寫道：「花錢119元」。

甘肅馬拉松凍雨釀人身安全意外。圖為參賽者因冷雨失溫瑟縮一團。（微博圖片）

2020年9月，他又發布一段跑鞋破掉的影片，說：「鞋子壞了，好心碎。」10月，他捨不得丟棄磨損的跑鞋，還補膠修復了鞋底。

黃關軍的好友得知其遇難後，紛紛表示不捨。有好友在接受內媒記者訪問時，痛哭稱「他是聾啞人，連呼救都沒辦法」。綿陽的不少「跑友」也紛紛在網上懷念這位「綿陽一哥」。

（綜合報道）