甘肅馬拉松｜連救6名跑手回窯洞生火取暖　牧羊人：只要平安就好

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-24 11:50

5月22日，甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者出現身體不適、失溫，失聯等情況，比賽腰斬，最終21人遇難，151人獲救。 除了搜救人員，牧羊人朱克銘亦參與救援，成功救助了6名參賽者，將他們帶回窯洞生火取暖，「我就是順手做的事情，換了任何一個人，都會搭把手的。只要他們平安就好」。

朱克銘救助6名跑手，帶他們回窯洞生火取暖。（中國青年報）

朱克銘是甘肅景泰縣的村民，當日如往常一樣出門放羊，當他到達朱家窯附近時發現雨勢愈來愈大，於是走到自己平日用來休息的窯洞內避雨、睡覺。他表示，當日天氣差，下雨、落冰雹，能見度亦非常低，「穿著棉襖也不管用，還是很冷」，自己平日都不會留意天氣預報，惡劣天氣挺常見，但不影響放羊。

朱克銘憶述，當日大概下午2時，他在窯洞內忽然聽到有人叫喊，於是外出查看，一名跑手剛好走到窯洞門前，「我看他好像跑不動了，我就問他，你還能跑嗎，他說他腿抽筋了，不能跑了」。他於是與跑手走入窯洞，並為對方按摩舒緩腿部及生火。

他續稱，不久後又有一男一女跑手經過，於是讓兩人入窯洞避雨，「他們一直在發抖，後來就坐在那裏烤火，然後擠在一起發抖」，之後陸續又有兩人到窯洞取暖。

朱克銘隨後走出窯洞，走到附近有信號的地方並撥打景區的救援熱線，結果再遇上一名已失溫的選手，「已經趴在地上了，他動不了，狀態不太好，但是人還是有意識的。我就準備把他背進去，結果發現我背不動，最後還是窯洞裏的人出來，跟我一起把他抬進去的」。

朱克銘表示，窯洞內6名跑手都有受傷，且穿著非常單薄，「大概就一件衣服，每個人身上都已經濕透了」。大家等待救援期間，一直都坐在火堆旁邊「擠在一起取暖」，直到晚上約7時，包括消防員和醫護人員的救援隊伍才到達窯洞，「當時他們幾個的衣服已經烤乾了，也恢復了一些體力，他們是跟着救援人員一起走出窯洞的」。

除了朱克銘，當地村民亦帶同棉被參與救援。（中國青年報）

其中一名獲朱克銘救助、網名「小晏香香」的女跑手憶述，天氣預報預測當日氣溫約18°C，有小雨，惟比賽期間天氣突變，雖然她穿了長袖、長褲、衝鋒衣，但較高海拔地區偏低的溫度，以及大風、冰雹令她無法站立。當時，她與同行的跑友手挽手共同抵擋大風，陸續又有其他3名跑手匯合她們，其中一名男跑手走在前方探路，最終發現朱克銘的窯洞。

「小晏香香」是一名醫護人員，曾參加過3次百公里山地越野賽。她表示，當時進入窯洞只記得「脫了衣服、蓋上被子、和火保持一定距離慢慢烘烤」，但因為自己太虛弱未能協助同行跑手，她對此感到非常自責。她透露，由於地勢原因，電單車未能駛上山，「救援人員都是連走帶爬」。

（新京報／中國青年報）