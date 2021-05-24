甘肅馬拉松｜梁晶三次稱霸賽事　好友：不可能刮點風下點雨就棄賽

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-24 15:45

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，事故共造成21人遇難，包括有超馬領軍者之稱的越野頂尖選手梁晶。 前三屆黃河石林山地馬拉松的冠軍都是梁晶，今年是他第四次參加該賽事。梁晶的好朋友感嘆，梁晶曾經參加過歐洲最高難度的阿爾卑斯山的越野賽，跑過多座雪山，也曾經在國內的新疆大沙漠裡跑過「八百里流沙」，沒想到竟然在白銀遇難。

內媒《新京報》24日（周一）報道指，梁晶的好朋友李玉陽表示，他看到新聞照片的時候，「認出來確實是梁晶，我特別難以接受，他年輕，才30多歲，正在巔峰期，說沒就沒了」。

李玉陽說：「從旁觀者的角度看，不了解馬拉松的人可能會說梁晶這樣有經驗的運動員，應該能準確預估形勢及時折返，但這個說法是不對的。」

他指出，馬拉松比賽突發情況特別多，下雨、冰雹、迷路都是經常遇到的，「有的馬拉松比賽中，運動員要淋很長時間的雨，也是照樣跑，誰會因為一點小雨就放棄呢？賽前天氣預報顯示沒問題，所以剛開始陰天的情況不可能會讓運動員退賽。只是沒有預想到之後風會變得這麼大，氣溫會這麼低」。

前三屆黃河石林山地馬拉松的冠軍都是梁晶，今年是他第四次參加。前三次比賽都沒有出現過像今年一樣的極端天氣。據參賽者回憶，5月22日黃河石林風景區內的天氣先是由晴轉陰，隨後下起了讓人睜不開眼的大雨，風力達到七八級，扯碎了運動員身上的保溫毯。

李玉陽表示，梁晶性格堅韌，耐力好，能吃苦，不可能輕易放棄，「不可能因為刮點風、下點小雨就棄賽」。

梁晶出生自安徽省池州農村家庭，畢業後到合肥打工，最初很難找到固定的工作，一度靠送外賣為生。梁晶的另一名好朋友單超描述，梁晶「因為喜歡跑步先後結識了合肥跑吧、合肥馬協等跑步組織，然後異軍突起，跑步的天賦才得以顯露，尤其是長距離跑和越野跑」。至2015年，梁晶辭去工作，專心以跑步拿獎金為生。

單超感嘆，梁晶曾經參加過歐洲最高難度的阿爾卑斯山的越野，跑過多座雪山，也曾經在國內的新疆大沙漠裡跑過「八百里流沙」，沒想到竟然在白銀遇難。