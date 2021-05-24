甘肅馬拉松｜徒步逆風上山尋人　救援隊員：九成遇難者因失溫致死

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-24 13:14

5月22日，甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者出現身體不適、失溫，失聯等情況，比賽腰斬。當地救援指揮部連夜派出700人搜救，最終救回151人，21名參賽者遇難。 參與救援的方舟救援隊隊員林凱祥透露，由於車輛無法駛上山，救援人員只能徒步並逆風而上，利用熱成像搜尋參賽者，而當中有九成以上的遇難者都因為失溫致死。

林凱祥稱，救援隊當晚到達景區時已停雨，但氣溫只有5、6°C。他們攜帶防寒衣物、登山裝備、兩隻搜救犬，以及一架熱成像無人機，再分成3組，包括兩組綜合救援組，帶同醫療保障隊伍和搜尋人員，在比較難行的路段沿途搜救；第3組則攜帶熱成像無人機，根據組委會提供的參賽者GPS信號沿途搜尋。

由於車輛無法駛入，救援人員只能徒步。他表示，其中一段上山路程長8公里，落差約1000米，「我們逆着風上去，非常難走，能感覺到邊上樹枝樹葉晃得特別厲害」。

林凱祥指，組委會要求每名參賽者都攜帶GPS定位，救援隊根據GPS定位劃定大概的工作範圍，而大多數參賽者都被困在27公里到31公里處的範圍內。救援隊在避風處一個山坳上發現一班跑手，或許是太寒冷大家相聚取暖，因此他們相隔的距離都不遠。

有跑手慶幸獲救，但亦有人未能等到救援。林凱祥稱，5月23日凌晨3、4時，救援隊利用熱成像定位找到發熱點，最終尋回3名已無生命體徵的跑手，「可能剛去世不久，和地表有溫差」；上午7時又再尋回2名已離世的跑手。

他表示，本次賽事有多名專業賽手，他們都穿著短褲、跨欄背心等輕便衣物。由於專業跑手為了取得好名次，基本上不會隨身攜帶太多的衣物，因此他們被尋回時，有人身上只蓋著保溫毯，部分則被風刮走或者刮爛。

不少跑手都穿著單薄。（微博＠黃河石林大景區）

本次比賽共造成21人遇難，當中有九成以上的遇難者都因為失溫致死。林凱祥解釋，跑手本來正在劇烈運動，出汗多，水分流失比較快，然後外界氣溫驟降，就會有失溫症，同時有小部分遇難者是因為突降大雨，可能避雨時從山上滑落失救。

事實上，跑手因遇上極端天氣致死的情況非常罕見。林凱祥表示，自己有12年的救援經驗，以前遇上類似的事件，基本都是患有阿茲海默症（Alzheimer's Disease）走失的老人在戶外因失溫凍死，亦負責過城市內的公路馬拉松的救援保障，「但都沒出現過這次的這種事故」。

（新京報）