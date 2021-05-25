新冠肺炎｜茂名新增1宗無症狀感染者　屬廣州本土病例密切接觸者

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-25 15:08

廣東茂名今日（25日）在對廣州新冠肺炎確診病例密切接觸者追蹤管理篩查中，發現新增1宗新冠肺炎無症狀感染者，是廣州一名確診者的密切接觸者。

據廣州市衛生健康委員會統計，截至5月23日，廣州市累計接種新冠病毒疫苗745.18萬人、1000萬劑次。（中新社）

據茂名市官方通報，新增的47歲姚姓女患者家住在電白區那霍鎮馬路舊屋村，為廣州市荔灣區「又一間茶點軒」服務員。5月21日，廣州市荔灣區發函通報茂名市，姚某曾於5月19日上午為廣州確診病例郭某所在餐桌送餐，期間未佩戴口罩，判定為確診病例郭某的密切接觸者。

茂名接報後核查人員在茂軌跡，於5月22日凌晨，將姚某及經核查在茂的姚某的14名密切接觸者，納入集中隔離醫學觀察，並進行核酸檢測，結果均為陰性；5月24日對姚某進行第二次核酸檢測，核酸檢測初篩陽性，25日凌晨經茂名市疾控中心覆核為陽性。經專家組會診後，姚某被判定為新冠肺炎無症狀感染者，目前已被隔離治療，情況穩定。5月25日對14名密切接觸者進行第二次核酸檢測，結果均為陰性。

據此前報道，廣州5月21日通報一宗本土確診個案，75歲郭姓女患者被驗出印度出現的新冠病毒變異株，而患者丈夫在隔離期間，第三次核酸檢測結果呈陽性，於5月23日證實確診。