賽格大廈｜深圳通報監測數據正常　廣東書記促盡快查明晃動原因

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-05-25 17:31

深圳賽格大廈晃動原因未明，在廣東省委書記李希、省長馬興瑞等人赴福田區調研要求盡快拿出科學權威的調查結論後，官方最新通報顯示，賽格大廈各項監測、檢測和鑑定工作正在加快推進當中。

2021年5月18日，深圳市福田區華強北街道賽格大廈出現搖晃，市民跑出大樓，來到華強北步行街。（視覺中國）

據「深圳發布」微信公眾號消息，5月25日，專業機構對賽格大廈的房屋沉降、傾斜率、加速度等情況持續進行實時監測。專家組表示，截至當天中午各項監測數據正常，未超出相應標準要求。

賽格大廈房屋沉降、傾斜率、加速度監測結果顯示，房屋沉降量在-0.38mm至0.28mm之間，房屋沉降穩定；房屋傾斜率在0.000%至0.030%之間，小於0.2%規範允許值；房屋加速度在0.0000m/s²至0.0086m/s²之間，小於0.25m/s²的規範允許值。

通報稱，專業機構已結合最新技術條件完成大樓整體結構體系建模和複核驗算，認為大樓結構整體性能滿足要求。目前各項監測、檢測和鑑定工作正在加快推進當中，相關情況將及時通報。

深圳賽格大廈5月18日起連續幾日出現晃動，已於5月21日起封樓。據官方發布，專業機構5月21日對賽格大廈的震動、傾斜、沉降等情況持續實時監測，截至當日中午各項監測數據正常，未超出相應標準要求。

廣東省委書記李希、省長馬興瑞，省委副書記、深圳市委書記王偉中5月22日赴福田區調研，要求盡快拿出科學權威的調查結論，並要求對全省建築尤其是超高層建築開展專項排查。

深圳已建成的摩天大樓有哪些？（點圖放大）：