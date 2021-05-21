賽格大廈｜摩天樓安全引關注　城規專家：無必要不斷挑戰建築層高

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-21 18:03

深圳賽格大廈自5月18日起一連三天發生晃動，具體原因仍在核查。從今日（5月21日）零時起，賽格大廈已經暫停所有業主、商戶、租戶進出賽格大廈寫字樓和電子市場。 賽格大廈是深圳市跨世紀的標誌性建築，總高355.8米，總建築層79層，地上75層，地下4層，是深圳第五高樓，也是世界最高的鋼管混凝土架構大廈。 賽格大廈晃動事件引發公眾對超高層建築的擔憂，中國城市規劃設計研究院原院長李曉江接受內媒《中國新聞週刊》專訪時指出，近年來國內建造高層和超高層建築的熱情高漲，其實是「貧困時代的遺產」。他又認為，中國城市的土地資源，根本沒有緊張到一定要建高層和超高層建築不可的地步。

5月20日，深圳相關部門工作人員持續對賽格大廈跟蹤檢測。（中新社）

構築物震動問題非常複雜

李曉江表示，建築結構、橋樑結構本身是非常複雜的工程，儘管整體上講，超高層建築安全上沒有大的問題，但是大型工程依然可能發生超出對現有自然規律認識之外的情況。「比如構築物的震動問題，作為非常複雜的理論問題，至今沒有完全解決。」

他指出，對於過於復雜的工程或者大型工程，用現在的標準規範看，技術上都符合規範，整體上都是安全的，但是並不等於100%不會出問題。因為標準一般是基於現有認識，愈高層、愈複雜的建築，愈有可能出現超出目前對自然規律認識範疇的情況，所以沒有必要不斷挑戰建築的層高。

李曉江又認為，賽格大廈和深圳不少區位好、租金又不高的寫字樓宇，既有辦公，又有交易和小型加工/製造業，這是深圳特色的樓宇經濟。但另一方面，因為辦公、辦事人員密度特別高，不利於應對突發事件。

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「貧困時代的遺產」

《中國新聞週刊》的報道指出，最近調查顯示，中國擁有世界40%高層建築，中國150米以上的建築達到2395座，200米以上建築達823座，300米以上達95座，三項指標均居全球第一。近年來國內建造高層和超高層建築的熱情一浪高過一浪。

對此，李曉江表示，這種現象稱為「貧困時代的遺產」。儘管過去幾十年中國快速發展，但是貧困時代仍然給整個社會留有一種落後的價值觀。建築物拼命比高度，展覽館、音樂廳、機場拼命比面積等，就是其中代表。他認為，貧困時代的價值觀已不能適應當下發展。建築物適當的高一點，適當展示形象可以，但不應將高度視為現代化的象徵。

深圳已建成的摩天大樓有哪些？（點圖放大）：

城市土地資源存在錯配問題

高層建築涉及土地效率問題，但李曉江指出，中國城市的土地資源，根本沒有緊張到一定要建高層和超高層建築不可的地步，而是目前城市土地資源存在典型的錯配問題。他說，國內不少將住宅層數建造到極高的城市，工業用地比例非常高，利用率卻很低。這背後原因在於地方政府為了招商引資，大面積低價出讓甚至白送工業用地。

此外，李曉江又提到，從全生命週期的綠色低碳效應和全生命週期的財務成本分析，高層住宅是高消耗、高碳排放、高建造、高使用與高維護成本的建築形態。另一方面，高層建築的火災救援一直以來都是難點。因此他坦言，「寫字樓、酒店建造的高一點也就罷了，高層住宅是中國社會未來最沉重的社會負擔，而且可能是無解的負擔。」

據悉，2020年住建部發布的《關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知》，已要求各地新建100米以上建築應充分論證。今年發布的《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》也要求嚴格限制建設500米以上超高層建築。