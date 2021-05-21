深圳賽格大廈連日搖晃今起暫停進出　專家組仍在核查晃動原因

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-21 14:15

深圳賽格大廈一連三天發生晃動，備受關注。周五（21日），據賽格大廈商戶處一份落款為深圳賽格集團有限公司的通知顯示，當日凌晨零時起暫停所有業主、商戶、租戶進出賽格大廈寫字樓和電子市場。另一方面，專家組周四（20日）表示，當日大廈各項檢測數據正常，惟晃動原因仍在核查。

該通知顯示，為確保賽格大廈檢測工作順利進行，不受外界干擾，賽格集團經研究決定自周五凌晨零時起，暫停所有業主、商戶、租戶進出賽格大廈寫字樓和電子市場，待相關檢測工作完成後再有序開放，有關事宜另行通知。

樓高70多層的賽格大廈位於福田區華強北街道，周二（18日）中午12點31分，租戶向賽格廣場值班人員反映指映感覺大樓晃動，大樓管理處隨即透過廣播通知樓內人員應急疏散，並安排工作人員引導有序撤離。其後多名商家表示，大廈在周三（19日）、周四中午曾再晃動。

據深圳發布微信公號周四發布的消息，專業機構已對賽格大廈的振動、傾斜、沉降等情況進行實時監測。據專家組介紹，當日各項檢測數據未超出相應標準要求；目前大廈主體結構安全，具體震動原因尚在進一步核查，相關情況將及時通報。

而據深圳發布通報的相關數據顯示，建築加速度69層最大加速度為0.037m/s²，西北-東南向，有震感，但小於《高層建築混凝土結構技術規程-JGJ3-2010》關於辦公、旅館頂點風振加速度限值0.25m/s²的規定；傾斜率在0.01%至0.02%之間，小於規範允許值0.2%；沉降監測變化量在-0.05mm至0.02mm間，變化值穩定，建築物沉降穩定。

（封面新聞/澎湃新聞）