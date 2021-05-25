甘肅馬拉松｜練跑僅兩年屢次名列前茅　重慶25歲陽光準新娘遇難

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-25 21:56

上周六（22日），甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者出現失溫、失蹤等情況，最終造成21人遇難。 其中一名死者為年僅25歲的重慶女跑手文境，她剛與伴侶領取了結婚證，原本打算在10月舉行婚禮，想在婚禮前跑最後一場越野賽，豈料再也無法實現這一切。

重慶女跑手文境熱愛跑步（點圖放大）：

綜合內媒《封面新聞》及《上游新聞》報道指，文境在2019年開始密集跑步，在重慶跑友圈裡算是個新人，成績卻提升得很快，在多個比賽中名列前茅。文境的抖音帳號資料上顯示，文境曾於2020年8月的巴渝十二峰訓練賽的武陵山越野賽拿到第一名，同月於上汽榮威杯開州首屆山地越野拿到第二名。據重慶跑友丁輝介紹，文境的成績在重慶女子馬拉松中能排進前十。

據文境親友和跑友描述，文境是一個「陽光愛笑的重慶妹子」。通過文境的社交媒體帳號可以看到，有關跑步的動態佔據了發布內容三分之二以上。文境曾發帖稱「喜歡體驗跑步過程中的坎坎坷坷，喜歡跑步過程中大汗淋漓，喜歡衝刺時的歡呼與喜悅……」。

文境遇難後，丈夫小吳在朋友圈寫道，「這一趟旅途是再見，還是……再也不見？」並附上了兩人的結婚證照片。（《封面新聞》）

原定為婚禮前最後一場比賽

黃河石林馬拉松是文境第一個參加的一百公里馬拉松。在比賽前夕，文境的微信朋友圈在5月21日寫道：「明天都要上戰場，只求安全完賽」。文境在參賽前充滿信心地告訴丈夫小吳，「這次至少能進前十」。文境又答應小吳，這是婚禮前的最後一場比賽，接下來就打算好好準備婚禮，到時做個漂亮的新娘。可惜一切事與願違。

小吳於2016年認識文境，他曾因家庭變故導致整個人陷入消沉，而文境則會用運動的方式治癒小吳，帶他去爬山，讓他在流汗中忘記一切不愉快。小吳表示，「我還欠她一個求婚，本來說好比賽完了就回來拍婚紗照，到時候就補上（求婚） 。現在是永遠都補不上了」。

小吳又表示，21位遇難者的家屬都希望能將各自親人的遺體帶回老家進行安葬，而請求被白銀當地政府拒絕了，原因是「國家規定疫情期間不能跨省運送遺體」。目前，家屬還在繼續與當地政府相關部門進行交涉。