新冠肺炎｜廣東再多7人染疫　廣州荔灣區出現「飲早茶群組」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-26 12:03

內地的新冠肺炎疫情有反彈跡象，綜合國家衛健委和廣州荔灣發布消息，周二（25日）0時至周三（26日）6時，廣東省新增3宗新冠肺炎本地個案（在廣州），及4宗本地無症狀感染者（深圳2宗、廣州1宗、茂名1宗）。

廣州為高職院校學生接種新冠疫苗。（新華社）

據了解，廣州市通報的2宗確診個案及1宗無症狀感染者為同住關係，3人均在荔灣區人民醫院（明心院區）排查中被發現染疫。兩名確診者是74歲婦人宋某某及其11歲孫子許某某，宋某某的38歲媳婦雷某某則被診斷為無症狀感染者。許某某在當地一間小學讀五年級，雷某某在一間美容院上班。目前，3名患者被轉至醫院進行隔離治療，情況穩定。

根據通報，宋某某曾與早前被驗出感染印度新冠病毒變異株的75歲郭某，於5月19日同一時間段在「又一間茶點軒」飲早茶。郭某的丈夫陸某先於5月23日被診斷為無症狀感染者，後至5月25日轉為確診者。另外，「又一間茶點軒」服務員姚某也於5月25日在茂名被診斷為無症狀感染者，姚某曾於5月19日上午為郭某所在餐桌送餐，期間未佩戴口罩。

廣州市荔灣區新冠肺炎疫情疫情防控指揮部呼籲，曾與患者到訪過同一地點的市民群眾，應按照「應檢盡檢」原則，盡快進行核酸檢測，檢測結果出具前，應做到暫不外出、暫不參與聚集性活動。

另外，深圳周二報告新增2宗本地無症狀感染者，2人均居住在深圳市龍崗區。其中一人為鹽田港區箱船理貨員，曾參與國際貨輪作業；另一人的丈夫在鹽田港區工作。截至目前，深圳市已經累計報告了7宗本地無症狀感染者。深圳市衛健委主任吳紅艷表示，本次疫情傳播鏈與港口作業有關，初步判定為境外輸入關聯疫情，疫情處置在可控範圍之內，出現大面積擴散蔓延的風險低。

吳紅艷又指，深圳累計已判定密接者和次密接者共計450人，累計排查和管控重點人群和一般接觸者159917人，除了已經公布的陽性個案外，其餘暫未發現陽性。此外對重點場所開展環境樣品檢測共938份，其中7份陽性，為已公布個案，其餘暫未發現陽性。

廣州地鐵工作人員對公用高頻接觸物品進行清潔消毒。（中新社）

內地周二新增12宗新冠肺炎境外輸入，包括上海6宗、四川2宗、江蘇1宗、浙江1宗、福建1宗、陝西1宗。截至周二24時，內地31個省份現有新冠肺炎確診個案320宗，其中290宗是境外輸入個案。

（綜合報道）