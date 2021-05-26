內蒙古醫院新生兒科爆發大腸桿菌院內感染　9人染病其中3人死亡

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-26 18:29

國家衛健委公廳在上月發出通報文件近日公開，內容提到內蒙古鄂爾多斯市中心醫院東勝部新生兒科爆發大腸桿菌院內感染事件，共造成9名新生兒感染，其中3人死亡。

據通報介紹，上述事件是由腸黏附性大腸桿菌（EAEC）引起的院內感染。事發在4月5日-12日，新生兒科在院11名新生兒中，先後有9人陸續出現發熱、感染性休克等症狀，3人經救治無效死亡。目前，1人已轉至包鋼集團第三職工醫院救治，病情穩定，另外5人在本院救治，其中3人病情較重但趨於好轉。

國家衛件委的通報。（微博）

通報提到，經調查發現，鄂爾多斯市中心醫院在今次事件中暴露出多項問題，包括有對感染防控工作重視程度不夠。今次事件時值清明假期，但院方僅安排1名衛生員負責深切治療部（ICU）的消毒工作，且事發後缺乏敏感性和警惕性，未及時採取有效措施。此外，醫院在感染防控要求方面落實不到位，同時感染爆發報告制度執行不力，未嚴格按照規定及時報告，亦沒有及時採取積極有效的隔離防控措施。

通報指，鄂爾多斯市中心醫院東勝部新生兒科已被責令關閉並限期整改，至於負有領導責任的院黨委書記、院長、分管副院長、新生兒科主任等多名責任人，分別給予行政警告、撤職、降級、開除等處分。鄂爾多斯市衛生健康委亦被內蒙古衛健委責令深刻檢查，並要開展產科、新生兒科、血液透析等重點領域的感染防控大排查。

（綜合報道）