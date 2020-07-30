杭州分店筷子被檢出有大腸桿菌　海底撈致歉：筷子儲存過程中導致

浙江杭州市場監督管理局近期公布一批不合格食品通告，其中當地一間海底撈分店在筷子中被檢出有大腸桿菌。 海底撈回覆指基本判定是在儲存過程中導致，對此深表歉意，又稱集團食安部門已委派專人及專業機構到涉事門市現場進行監督抽查，涉事門市經理亦將會被直接處罰。

杭州一間海底撈分店被檢出筷子含有大腸桿菌。（資料圖片）

據杭州市監管局的通告，「杭州撈派餐飲有限公司第十五分公司」使用的一批次筷子，檢出大腸桿菌不合格。該批次筷子生產（購進）日期為2020年4月29日，具體不合格項目為「大腸桿菌，/50cm²」，指標標準值為不得檢出。

內地傳媒報道，涉事杭州海底撈富春新天地店工作人員承認，筷子中被檢出有大腸桿菌一事屬實，發生在今年4月29日。海底撈方面在回覆時就指，經過對涉事門市從筷子清洗、儲存、轉送至前廳、前廳儲存過程進行全流程排查分析，基本判定為筷子儲存過程中導致。

海底撈又指，在今年1月至7月，各地相關職能部門共對海底撈全國門市進行206次餐具抽檢，其中涉及筷子抽檢的有19次，涉及19間門市。所有餐具抽檢中，除今次外，其餘205次均是合格。對於今次筷子被檢出大腸桿菌一事，海底撈表示公司將繼續優化餐具清潔設備，目前引入新技術設備的筷子清洗機通過驗證，消毒效果良好，已啟動推廣計劃，力求系統性解決問題。

（新京報）