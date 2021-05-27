甘肅馬拉松｜主辦方出事後緊急摘下招牌　比賽項目負責人多為外聘

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-27 20:32

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽21名跑手遇難慘劇，不少人都認為主辦方太遲叫停賽事，導致傷亡慘重，需負起主要責任。 《極目新聞》報道，本次比賽的主辦方「甘肅晟景體育文化發展有限公司」（下稱晟景體育），自2018年起主辦了甘肅省內多場馬拉松賽事，並連續第4年主辦黃河石林百公里越野賽，但其專業資質令人存疑。晟景體育的兩名股東是夫妻關係，公司在出事後第3天已摘下招牌。

公開資料顯示，晟景體育註冊成立時間為2016年，至今已主辦了7場甘肅省內的體育賽事，公司股東為張小燕和吳世淵，兩人為夫妻關係。目前，張小燕已被當地有關部門控制。

據《紅星新聞》報道，該公司一位張姓女士透露，公司共有22名工作人員，本次事故發生後，均參與到前線搜救。惟據該公司2016年至2020年的年度報告顯示，公司購買社保的人數為0。

該公司的註冊地址為白銀市靖遠縣興隆街14號，惟上址並無晟景體育的招牌。有附近居民透露，晟景體育本身有在門口掛上招牌，惟公司的工作人員已於周一（24日）離開，招牌則在周二（25日）摘下。

除了參保人數和辦公地點存疑，負責本次賽事中的12位項目負責人，卻有多人為臨時外聘，並非該公司員工。

本次比賽的賽道總監黃先生稱，自己僅僅是「來幫忙的」，工作內容只是去賽道布標，即將紅布條綁在賽道兩旁的石頭或是雜草上，以標記處賽道位置，並坦言比賽出事後，自己的壓力一直很大。

賽事裁判總負責張先生稱，自己是晟景體育外聘負責統計比賽成績，當日他一直在景區的終點區域。事發當日下午，他見現場人士都忙着救援，「覺得這個比賽肯定用不上成績了」，隨後便自行離開現場。直到最後，他都沒有收到比賽終止的信息。

另據《財新網》報道，此次執行團隊的主會場負責人和收容車負責人亦並非晟景體育員工。