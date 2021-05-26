甘肅馬拉松｜六旬院士親歷賽事：救援隊員要求終止比賽被人為忽略

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-26 13:15

上周六（22日），甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，大批參賽者出現失溫、失蹤等情況，最終造成21人遇難。事件除了令人惋惜，更有不少人質疑主辦方太遲叫停賽事，才導致傷亡慘重。 最早從比賽撤回、以69歲高齡參賽的選手勵建安憶述，當日下午1時曾聽到有救援隊員致電賽事方稱「我的經驗是比賽必須終止」。然而，賽事並無立即停止，救援隊員的警告被人為忽略，最終釀成悲劇。

勵建安曾參加過多項大型賽事。（慧跑）

勵建安是美國醫學科學院國際院士、南京醫科大學第一附屬醫院康復醫學中心主任，5年前開始跑步，曾參加過3次50公里越野跑，而黃河石林越野賽是他參加百公里越野跑的入門賽事。他當日與女登山家羅靜，以及有豐富長距離越野跑經驗的選手毛樹智、高喜東共同參加比賽，在遇上狂風下雨時，四人根據天氣和身體情況，早早作出退賽並下撤的判斷，成為最早一批撤回酒店的選手。

不少人認為賽事方未有做好先前準備，最終導致跑手傷亡慘重，但勵建安認為，賽事方在比賽前有按照該有的程序認真工作。他舉例，賽事方在比賽前會要求選手去領取號碼簿、參賽物資等，他當時想讓他人代領物資，但因為需要檢查選手的強制裝備以被拒絕。另外，當晚的賽事分析會他遲到，賽事方立即為四人單獨補課，做賽道分析。

他憶述，比賽在上午9時開始，第一個賽段（CP1）有13公里，他們一行四人跑到最後兩三公里時風力強勁，但跑向CP2時雨水逐漸增多，即使他穿了一件雨衣仍然濕透，「渾身上下，沒有一寸地方是乾的。有一瞬間我覺得自己就像沒穿衣服一樣，凍得不行了」。

勵建安（右）與毛樹智（中）等人決定退賽。毛樹智曾指自己是「逢雨必退」。（紅星新聞）

勵建安指，同行的跑手羅靜曾稱，當時的瞬時風力肯定有10級，持續風力大概在7到8級。雖然他們都有戴帽，但接近CP2時帽簷根本擋不住雨，雨水直接打在臉上，「人也站不穩，感覺背後一股力量推著你在動」。由於CP2到CP3是整個賽事中最難走的一段，且當時天氣情況太差，根本不可能在大會規定的關門時間內到達下一個站點，於是與同行跑手決定下撤。

他表示，選手在下午1、2時開始在微信群組內求救，賽事方只要求大家盡量找到避風的地方躲避、抱團等等，並稱正在組織人員上來救援，但當地武警傍晚才上山救援，「救援力量哪怕下午4點上山都太晚了，來不及了」。

勵建安績稱，賽事方一直沒有在微信群組中宣布停賽，但他在下午約1時曾遇到藍天救援隊的隊員，強烈建議賽事方立刻終止比賽，惟電話中人應該一直猶豫，該隊員最後稱「我已經跟你們講，我盡力了，賽事必須停止」並掛斷電話。

作為醫學專家，勵建安認為賽事方的醫學知識不足，在賽前的技術分析會上未有醫護人員講解比賽中會遇上甚麼意外，建議未來應該納入強制範疇。同時，他認為賽事方應在越野跑中增設醫療點，每2、3公里設置一個，保證醫護人員可在5至10分鐘內到達出事地點；當遇上極端天氣，選手亦可以前往就近的醫療點，保障自身安全。

（中國新聞周刊）