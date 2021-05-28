「熊孩子」「雞娃」稱謂不妥？人大法工委：不符保護未成年人理念

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-28 09:25

全國人大常委會去年10月和12月先後通過新修訂的未成年人保護法和預防未成年人犯罪法，均於今年6月1日起施行。有觀點提出，當前法律對未成年人違法犯罪的制約明顯偏軟，如果不加強制約，法律反而可能會成為罪錯未成年人（「熊孩子」）的「護身符」。 全國人大常委會法工委社會法室主任郭林茂對此回應稱，給有不良行為或者嚴重不良行為的未成年人戴帽子，稱為「熊孩子」，這本身就不符合保護未成年人的理念，一定程度是戴有色眼鏡看待「問題兒童」。

3月1日，重慶兩江新區青禾童心小學學生在校園晨跑。（新華社）

郭林茂還稱，未成年人保護法保護的是所有未成年人，通過實現未成年人利益最大化，為未成年人的健康成長創造良好的環境。因極個別未成年人有了罪錯，就認為未成年人保護法和預防未成年人犯罪法是「熊孩子」的「護身符」，這是片面的和不負責任的。

法工委的言論在微博也引起熱議，網民有不同意見：

「問題兒童還不如熊孩子好聽。」 「有時候『熊孩子』只是一個玩笑稱呼。」 「對於有些惡魔小孩來說『熊孩子』已經是愛稱了。」 「確實不合適，熊孩子還只是行為語言討厭，犯了罪的可是惡魔啊。」

除了「熊孩子」外，法工委還回應了有關「雞娃」的問題。據悉，網絡流行詞「雞娃」是指就是給孩子「打雞血」，父母為了孩子能讀好書、考出好成績，不斷給孩子安排課外學習班，不停地讓孩子去拼搏，這種教育方式被網民稱為「雞娃」。

3月1日，北京市海澱區太平路小學的學生在上「開學第一課」。（新華社）

郭林茂表示，不贊同一些家長逼迫未成年人額外參加有關培訓機構學習的行為，也不贊同給這些家長和學生戴一頂「雞娃」的帽子。他說，學生學習負擔重，被家長逼迫參加各種校外學習培訓，看似是教育問題，實際上是未成年人保護問題。

郭林茂指出，在完善未成年人保護法修訂草案時，在監護人的職責中，明確規定「保障未成年人休息、娛樂和體育鍛煉的時間」。在「學校保護」一章中，也明確規定「學校應當與未成年學生的父母或者其他監護人互相配合，合理安排未成年學生的學習時間，保障其休息、娛樂和體育鍛煉的時間」。