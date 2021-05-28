新冠肺炎｜廣東新增5宗無症狀感染者　廣州飲茶群組累計11人染疫

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-28 12:05

內地昨日（27日）新增7宗確診病例，均為境外輸入病例，其中四川佔3宗，上海2宗，江蘇1宗，廣東1宗，無新增死亡病例；當日新增26宗無症狀感染者，其中境外輸入21宗，本土5宗。 據廣東衛健委通報，在昨日新增的5宗本土無症狀感染者中，廣州報告3宗，深圳報告1宗，佛山報告1宗。

荔灣區爆發「飲早茶群組」 全民連夜檢測凌晨大排長龍：

據悉，廣州荔灣區「飲早茶群組」已致11人感染，其中包括確診4宗、無症狀感染者7宗，並擴散至佛山和茂名。廣州市衛生健康委副主任陳斌表示，廣州的本土個案均為共同居住，共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播，屬同一感染鏈條。

廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌指出，根據現在的流行病學報告、調查，本次廣州疫情和以往疫情最大的不同是，病毒傳播速度非常快，傳播力很強。「可以通過一起吃一頓飯，或者是短暫非直接接觸造成傳播。」

5月27日，市民在廣州市天河體育中心新冠疫苗臨時接種點接種疫苗。（中新社）

據悉，廣州荔灣區的首位本土確診者郭某，感染的是來自印度的變種病毒株，但郭某近期沒有高風險地區或境外旅行史，此前根據官方通報，不排除是意外暴露造成偶發感染。

另據中國新聞周刊報道，一名廣東省衛健委官員在近日舉辦的一次國際論壇上稱，此次荔灣病例屬「境外關聯」。5月9日，荔灣區中心醫院接待過一宗從隔離酒店轉來的感染印度變異株患者，而郭某曾在5月10日到過荔灣區中心醫院就診。「我們懷疑有些軌跡，或者是終末消毒的問題，導致病毒最後流出去了。」

復旦大學公共衛生學院原院長、流行病學家姜慶五認為，如果醫院收治了境外病人，應該要加強院內感染防控規範。他建議，接下來醫院、包括醫院周圍的社區，之後幾天要積極跟進疫情篩查。