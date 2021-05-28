廣州疫情｜「飲茶群組」14人染疫　暫停校園聚集涉疫學校須停課

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-28 20:31

內地的新冠肺炎疫情反彈，其中廣東省廣州市在周五（28日）傍晚通報當天新增5宗無症狀感染者。 據介紹，其中3人屬於此前的「飲早茶群組」，至今已累計有14人染疫。

與「飲早茶群組」有關的3宗無症狀感染者，分別是11歲男童、45歲男子及52歲女子。11歲男童是群組內確診病例的同班同學，45歲男子是群組內確診病例及無症狀感染者的共同密切接觸者，52歲女子是群組內無症狀感染者的母親。

廣州市驚現「飲早茶群組」，至今已有14人染疫。（視覺中國）

至於另外2宗無症狀感染者，則是兩名分別39歲及53歲的女子，前者是當地一間小學的學生家長，後者是荔灣區居民，目前流行病學調查未明。

為應對疫情，廣州市宣布即日起暫停所有校園聚集性活動，亦暫停培訓機構線下教育及校外托管。同時，涉疫8間學校要臨時停課，改為線上教學，「停課不停學、停課不停教」。另一方面，由於此前通報有一宗無症狀感染者是在佛山禪城區，佛山禪城區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部亦於周五發布通告，當天下午3時起至翌日中午12時，對全區常住人口開展全員核酸檢測，並嚴格實行疫情防控管理措施。

梳理官方的通報，「飲早茶群組」至今已累計有14人染疫，分別是廣州荔灣區首位確診患者郭某及其丈夫；曾與郭某同一時間在同一間茶樓的宋某及宋某的丈夫、孫子、姪女、媳婦；宋某孫子的兩名同學、一名在學校的密切接觸者；宋某姪女的母親；另一名曾與郭某在同一時間同一間茶樓的85歲婦人；為郭某送餐的茶樓女侍應姚某，她在返回茂名後確診；宋某媳婦的密切接觸者王某，二人曾在佛山共處同一個培訓班。

（綜合報道）