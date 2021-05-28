新冠肺炎｜廣東疫苗接種量破5千萬劑次　廣州護士1小時為60人打針

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-28 13:45

廣東的新冠肺炎疫情反彈，廣州荔灣區「飲茶群組」至今已有11人染疫，包括4宗確診和7宗無症狀感染，疫情擴散至茂名和佛山。本土個案持續增加也推高了公眾打針意願，廣東省疫苗接種數據創下新高。 截至5月27日24時，當日全省新增接種逾258萬劑次，全省累計接種約5098萬劑次，累計接種逾3899萬人，共有近1212萬人完成兩劑接種。

疫苗接種離不開背後付出的醫護人員，廣州市花都區的黃俊媚護士是有名的「快手」，一小時能為60人接種疫苗，而她的手也因不斷打開疫苗瓶蓋，被磨得出血，乾到起皮，更因此上了微博熱搜。

黃俊媚接受內媒採訪時稱，每個來打疫苗的市民，她都要在一分鐘內完成疫苗接種的流程，對他們進行「三查七對一驗證」。「通常都是他們剛坐在我面前，我就開始邊核對身份證，邊講注意事項，用酒精對他消毒，這樣的動作，每天重複300至400次。」黃俊媚笑稱，自己一開工就進入機械人模式，腦裏只有接種的標準流程。

由於廣州天氣持續高溫，黃俊媚和同事穿著隔離衣，「衣服乾了又濕，濕了又乾」是常態。她說，「脫下隔離衣是每天最舒服的時候，因為可以上洗手間了。」

荔灣區爆發「飲早茶群組」 全民連夜檢測凌晨大排長龍：

除了接種疫苗之外，醫護人員還要清點盤倉、數據核對、清潔、消毒、物資準備、急救設施整理歸位。據花都區婦幼保健院的護士卓冬燕介紹，她的「工作時間表」為：早晨7點半從醫院出發、8點開始接種疫苗、12點半輪流吃午飯，吃完繼續接種，下午6點輪流吃晚飯，然後繼續工作。每天下班時間根據當日接種點疫苗數量清零的時間而定。

曾經有一晚，卓冬燕臨時接到任務，另一接種點由於接種人數太多，需要臨時支援，於是她又奔向另一個接種點，凌晨2點多再返回原接種點，與同事一同清點疫苗數目，完成所有工作後回家已經凌晨4點。

網民熱議：

「如此高效，為醫護人員點讚。」 「不能總靠某些人『犧牲』去解決問題，要合理安排，讓醫護人員也得到後勤保障。」 「多派點人力減少工作量。」 「多發點工資補貼比什麼都強！」

（大洋網/央視新聞）