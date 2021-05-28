北京市開放接種新冠重組蛋白疫苗　三針型中和抗體陽轉率達97%

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-28 21:08

中國科學院微生物研究所官方微信在周四（27日）發布消息，指所研發的新冠重組蛋白疫苗已首次在北京落地開打，首批接種人士是疫苗研發基地中科院微生物所的部分科研工作者。 據介紹，又被稱為「中科院疫苗」的新冠重組蛋白疫苗是採用三針免疫程序，接種間隔建議為等於或大於4周，第二劑盡量在接種第一劑後8周內完成，第3劑盡量在接種第1劑後6個月內完成。

新冠重組蛋白疫苗採用三針免疫程序，接種3劑後中和抗體陽轉率達97%。（微博）

中科院微生物研究所表示，新冠重組蛋白疫苗技術原理與乙肝疫苗類似，接種後可刺激機體產生抗新型冠狀病毒的免疫力。新冠重組蛋白疫苗在1歲至59歲成年人中開展的Ⅱ期臨床試驗顯示，受試者接種2劑後，中和抗體陽轉率達83%。接種3劑後，中和抗體陽轉率更達97%。此外。受試者接種後無嚴重不良反應，符合亞單位疫苗不良反應小的特點，且產生的中和抗體水平與目前國際上重組蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相當。至於在60歲及以上老年人中開展的Ⅰ期試驗顯示，受試者接種3劑後，中和抗體陽轉率達95%，同時未有發生與疫苗相關的嚴重不良反應。

新冠重組蛋白疫苗早在3月10日就在國內獲批緊急使用，是國內第4款獲批緊急使用的新冠疫苗，也是國際上第一個獲批臨床使用的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗。新冠重組蛋白疫苗至今已陸續在安徽、浙江、江蘇、山東、貴州、湖北、河南等地投入注射。在北京，第一批新冠重組蛋白疫苗於5月3日順利生產下線，並於近日展開接種工作。

（綜合報道）