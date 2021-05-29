新冠肺炎｜廣東增2宗本土個案8宗無症狀感染　「飲茶群組」佔3人

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-29 10:09

廣東昨日（28日）新增2宗新冠肺炎本土確診病例，廣州、佛山各報告1宗，其中廣州的為無症狀感染者轉確診。另新增8宗本土無症狀感染者，其中廣州報告5宗，深圳報告1宗，佛山報告2宗。

全省新增1宗境外輸入確診病例，為廣州報告，患者來自柬埔寨；新增3宗境外輸入無症狀感染者，為廣州報告，分別來自土耳其、柬埔寨及贊比亞。截至周五24時，全省累計報告2431宗新冠肺炎確診病例，其中1029宗為境外輸入。目前有46宗病例在院。

另外，廣州市在周五傍晚通報當天新增5宗無症狀感染者，據介紹，其中3人屬於此前的「飲早茶群組」，分別是11歲男童、45歲男子及52歲女子。其中11歲男童是群組內確診病例的同班同學，他周三（26日）被甄別為密切接觸者，並轉運至定點酒店隔離觀察；當日下午５時初篩陽性；市疾控中心覆核檢測結果陽性後，轉市八醫院隔離治療，至周五診斷為無症狀感染者。

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而45歲男子是群組內確診病例及無症狀感染者的共同密切接觸者，52歲女子是群組內無症狀感染者的母親。該群組至今已累計有14人染疫。至於另外2宗無症狀感染者，則是兩名分別39歲及53歲的女子，前者是當地一間小學的學生家長，後者是荔灣區居民，目前流行病學調查未明。

廣州市從周三（26日）晚開始，已在荔灣全區和其他區重點區域開展大規模核酸檢測，共開設2293個大規模採樣點。截至周五下午2時，全市共採樣116萬人，其中85.9萬份結果為陰性，其餘尚待出爐。

（綜合報道）