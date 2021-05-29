三星堆｜再出土一件金面具殘片　將聯合金沙遺址申報世界文化遺產

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-29 10:31

四川省三星堆遺址的考古工作再有新進展，最新出土的文物中，一件金面具殘片，耳朵和嘴巴的輪廓清晰可見，具有重要考古價值。而截至目前，6個三星堆祭祀坑已出土青銅器、金器等重要文物534件及殘破文物碎片近2000件。 另外，三星堆遺址還將聯合金沙遺址共同申報世界文化遺產。

周五（28日）下午，「三星堆全球文化推介會」在四川廣漢三星堆遺址考古大棚外舉行，推介會上對三星堆的最新發掘進展進行通報。通報指，截至目前，6個三星堆祭祀坑已提取出土象牙、青銅器、金器、玉石器等重要文物534件及殘破文物碎片近2000件。3、4號坑內象牙提取工作已基本完成，下一步將對眾多揭露出來的青銅器進行發掘；5號坑因圓形金箔片散落眾多，經過專家會商後，決定將對其局部開展實驗室考古；6號坑的「木箱」也準備整體提取；7號坑的填土下方已發現密布的象牙；8號坑在近20厘米的灰燼層中已經發現神樹、金器、銅面具等各種殘片，同時，最新出土一件金面具殘片，耳朵和嘴巴的輪廓清晰可見。

此外，在當晚舉行的「走進三星堆讀懂中華文明」主題活動中，四川省副省長羅強表示，下一步，四川將科學有序做好三星堆遺址考古發掘、文物修復和文物保護工作，建立多學科綜合考古合作機制和田野考古與實驗室考古相結合的考古新模式，推出一批考古成果、出版一批學術著作、培養一批考古人才，高質量建設三星堆博物館新館，並聯合金沙遺址申報世界文化遺產，加快建設三星堆國家遺址公園。

（央視新聞/新華社）