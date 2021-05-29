廣東限電｜目前負荷需求已超去年全年　廣州等多地「錯峰用電」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-29 15:39

內地傳媒報道，受經濟復蘇加速和持續高溫影響，廣東省用電需求不斷攀升，部分地區已開啟「錯峰用電」模式。 報道提到，「錯峰用電」在廣東省已持續實施兩周，而且至本月底時限電繼續加重、範圍擴大、時間加長，對工廠的訂單履約產生負面影響，只能在能夠正常供電的日期安排工人早晚輪班生產。 報道更引述廣東省能源局的通報指，各地有針對性地實施「開六停一」、「開五停二」，甚至有「開四停三」方案。

報道稱，今年以來廣東經濟不斷復蘇，省內電力需求保持高速增長，尤其是第二、第三產業用電需求持續旺盛，1月至4月用電量同比去年分別增長32.2%和40.2%。然而，廣東省持續高溫，現時全省統調最高負荷需求，已超過去年全年最高負荷。同時，由於雲南尚未入汛等原因，導致西部電能在廣東電力供應緊張期間無法增加送電量。

內地傳媒指出，廣州，佛山、東莞、惠州、珠海、中山等地進行「錯峰用電」，各地根據具體情況，具體政策有所不同。例如汕頭的「開五停二」方案，工業用戶需從基准日每周星期二起輪休2天，在用電高峰時段9時至12時、14時至17時、18時至21時停止生產用電，僅保留保安保溫負荷。在東莞虎門鎮，全鎮工業專變客戶需在5月至12月執行「開六停一」至「開五停二」有序用電計劃，不自覺執行的企業，甚至會追加處罰停電48小時。

報道稱，「錯峰小用電」令不少企業受影響。例如佛山市誠德新材料有限公司已向各代理商發出通知，指公司在5月中旬接獲要「錯峰用電」，現已執行「開五停二」計劃，預計整體產量會縮減20%左右。

報道表示，目前廣東省能源局已組織並採取有效措施積極應對近期電力供應緊張狀況。外電供給方面，積極協調西部省份，借助南方電網資源調配大平台，全力統籌協調西電增加供應，按目前最大能力送電廣東，增加外電供應能力。同時，廣東省能源局組織電網企業結合氣像資料，加強負荷走勢預測分析，提高負荷預測准確率，政企聯動，落實好有序用電安排，引導各生產企業適當調整生產安排，將影響降到最低。

（綜合報道）