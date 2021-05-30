深圳疫情｜基本判定為境外輸入關聯疫情　排除與遼皖疫情關聯

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-30 21:28

30日（周日）晚上，深圳市舉行疫情防控新聞發布會，通報疫情防控最新情況。深圳市衛生健康委副主任常巨平表示，30日深圳新報告2宗無症狀感染者，自「5. 21」疫情以來深圳全市已累計報告無症狀感染者13宗。

常巨平表示，新增2宗無症狀感染者為夫妻關係，一宗為鹽田港綜合保稅區工作人員，為一名52歲男子，居住在鹽田區鹽田街道東海道106號九號小區，曾在5月22日到過龍崗區西坑社區，5月29日核酸檢測初篩陽性，後市疾控中心覆核陽性。

另一宗為該男子的50歲妻子，5月29日作為其密切接觸者進行核酸檢測初篩陽性，5月30日經市疾控中心覆核陽性。

常巨平又表示，基本判定本輪疫情為境外輸入關聯疫情，港口作業場所暴露感染後，引入的社區傳播的可能性大，排除了與遼寧、安徽、廣州其他區域近期疫情的關聯性。

常巨平指，其中個案1到11，新冠病毒基因檢測測序結果高度同源，同屬於英國變種病毒株B117，前6個個案全部參與了國際貨輪的作業，相互之間交叉接觸，傳播鏈條清晰。個案8到11為同一企業的員工，工作中有密切接觸史。個案12在鹽田港及周邊工作生活。至於新增2個個案的新冠病毒基因測序結果待出。