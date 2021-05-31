新冠疫苗｜內地首批接種近6個月　中疾控專家：半數人仍具防禦力

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-31 10:57

距內地首批接種新冠肺炎疫苗的時間已接近6個月，中國疾控中心研究員邵一鳴接受央視訪問時指出，正開展研究監控接種6個月後人群的數據，相關數據分析正在進行中，初步情況看，約一半的人「抗體還可以」，即對病毒仍有一定防禦能力。

邵一鳴說，會在科學數據的支撐下，確定已接種人群在多久後進行加強針的免疫。

疫苗對變異株保護率超5成

針對病毒變異，他指出，內地目前市面上的疫苗，對現有重要變異株的綜合抗體程度下降，但保護率仍然維持在5成以上。換言之，現有疫苗仍能夠應付目前出現的變異病毒。

內地民眾的新冠疫苗接種意願上升，圖為呼和浩特市民在接種疫苗。（新華社）

他強調，目前最緊要的還是盡快接種，盡快建立免疫屏障。因為病毒還會持續變異，「要想阻斷病毒的變異，防止完全能逃脫疫苗的免疫監視的變異株，就要阻斷它的傳播，不給它機會繼續變異」。

邵一鳴又指，中國已經在針對變異株研究新一代疫苗，根據現有的疫苗生產機制，即便病毒發生了嚴重的毒株變異，中國滅活疫苗的技術路線，特別適合快速應對變異株。因為整個疫苗供應不需要做絲毫改變，只是在投料端把早期流行株換成變異株，即可生產出變異株疫苗。

（央視新聞）