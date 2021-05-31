廣州疫情｜昨增18宗本地個案　市衛健委公布患者詳情：多為同村人

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-31 12:54

廣州昨日（30日）新增18宗本地個案，其中14宗為無症狀感染者轉確診。市衛健委今日（31日）公布其餘4宗本地個案的詳情，患者均為無症狀感染者的密切接觸者，同住在荔灣區海南村。

廣州市衛健委公布，4名本地確診患者包括兩男兩女，年齡介乎51至63歲，均居住在荔灣區海南村。4人分別為5月28日、29日無症狀感染者的密切接觸者，從密切接觸者主動排查發現，檢測新冠病毒核酸均為陽性，即轉廣州市第八人民醫院隔離治療。

4名患者發病前曾到訪荔灣區及番禺區。截至目前，有關部門共甄別57名密切接觸者，並已按有關規定接受集中隔離醫學觀察，所涉及的相關居住場所和活動場所均已消毒。

至於無症狀感染者轉確診病例情況，14名患者在廣州市第八人民醫院治療期間，CT檢查顯示肺部有炎症，經進一步檢查及專家會診，於昨日診斷為新冠肺炎確診病例。

同日，廣州新增3宗境外輸入確診病例，以及2宗境外輸入無症狀感染者。消息指，3名境外輸入確診男患者均為中國籍，分別由柬埔寨、印尼、坦桑尼亞乘搭飛機抵達廣州；2名境外輸入無症狀感染者為一男一女，中國籍，分別從阿聯酋和埃及乘搭飛機抵達廣州，目前在廣州市第八人民醫院隔離治療。