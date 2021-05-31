廣東疫情｜昨增20宗本地個案　廣州急建逾萬人檢測隊伍赴抗疫前線

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-31 10:36

國家衛健委公布，內地昨日（30日）新增27宗確診病例，其中20宗為本地個案，均在廣東。 廣東省疫情升溫。省衛健委消息，20宗本地個案中，包括廣州18宗，佛山2宗，大部分患者為無症狀感染者轉確診。廣州市緊急組建逾萬人的核酸檢測隊伍到抗疫前線，截至昨日下午2時，該市在此輪排查中共發現20名感染者。

廣東省衛健委公布，新增的20宗本地個案中，廣州報告18宗，其中14宗為無症狀感染者轉確診；佛山報告2宗，均為無症狀感染者轉確診。同日，新增3名本土無症狀感染者，包括深圳2宗，佛山1宗。

廣州市疫情防控指揮部昨日起擴大全民核酸檢測範圍，區域覆蓋到越秀區、海珠區的全域以及天河區、白雲區、番禺區的重點區域。為應對廣州、佛山等地疫情，省衛健委派出3輛移動實驗室車前往佛山支援核酸採樣工作，通過「就地採樣、就地檢測」的方式，節省核酸樣本的運送時間，提高核酸檢測效率。

目前，上述3輛車已開始工作，24小時為佛山市展開核酸篩查任務。其中，中山大學附屬第一醫院移動方艙新冠核酸實驗室，配置兩部96孔全自動核酸提取儀等，日均檢測樣本數量可達3000人次。

廣州緊急組建了逾萬人的核酸檢測隊伍，醫護人員分別來自廣州中醫藥大學第一附屬醫院、廣州醫科大學附屬第二醫院、中山大學腫瘤防治中心、中山大學附屬第三醫院等。據介紹，從5月26日至30日，廣州醫科大學附屬第二醫院已派出超過300名醫護人員支援核酸檢測，超額完成核酸採樣逾7萬人。

國家衛健委公布，內地新增27宗確診病例，除了廣東報告的20宗本地個案，其餘7宗為境外輸入病例，包括廣東3宗，上海2宗，福建、河南各1宗；新增無症狀感染者19宗，其中境外輸入16宗，本土3宗均在廣東。截至目前，內地現有確診病例328宗，累計確診病例91099宗，4636人病亡。

（國家衛健委／廣東省衛健委／中新社）