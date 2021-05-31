美媒稱中國口罩傾銷致美企破產　胡錫進：你們這幫沒良心的傢伙

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-31 18:30

針對美國《紐約時報》發文指責中國的大量口罩傾銷，導致美國美國本土口罩廠活不下去。中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進發文強硬反擊。

胡錫進針對美媒指責中國口罩一事進行回擊。（微博@胡錫進）

胡錫進5月31日在中國社交平台微博上就上述説法表態稱，「又好氣又好笑，老胡發推反唇相譏道：中國有句俗話，叫『端起碗吃肉，放下筷子罵娘』。指的就是你們這幫沒良心的傢伙。」

他給出的貼圖顯示，其在推特上專門就此説法回擊。

美國《紐約時報》5月29日的報道刊出《中國口罩供過於求迫使美國企業破產》這一標題稱，還記得N95口罩供不應求的時候嗎？新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發初期，美國企業開始湧入該行業製造口罩，而現在，這些美企無法與中國競爭。提及原因時，報道將矛頭指向了中國。

據《紐約時報》報道，戴口罩的要求有所放寬，這是抗擊新冠肺炎疫情一個值得歡迎的里程碑。但對於2020年進入口罩製造行業的20多家美國企業而言，這樣的好消息帶來了一個負面影響——銷售額大幅下降。報道接着開始將話題引向中國——口罩需求的減少一定程度上與美國疾病控制與預防中心（CDC）放寬防疫限制的規定有關，但行業專家表示，更大的因素源於2021年早些時候，來自中國價格便宜的防疫裝備開始湧入美國市場。

《紐約時報》認為，中國口罩供過於求迫使美國企業破產。「來自中國的有關醫療產品價格如此之低，有時甚至僅為美國工廠生產同類產品價格的1/10，以至於（美國）國內企業幾乎沒有生存的機會」。

對此，中國日報社歐盟分社社長陳衞華也在相關報道下留言，他諷刺説：「美國政客從來不想告訴他們的公民中國向美國提供了多少個人防護用品。因為這會讓他們丟臉？」