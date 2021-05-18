台灣疫情｜陸委會稱「對岸不必假好心」　胡錫進諷民進黨不堪一擊

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-05-18 10:41

台灣的新冠肺炎疫情連日來不斷升温，大陸國台辦發言人朱鳳蓮5月17日晚表示，願盡力幫助台灣民眾戰勝疫情。但陸委會隨後回應指，「對岸不必假好心」。

對於陸委會拒絕大陸援助抗疫，胡錫進5月18日在微博發文稱，果然不出所料，台灣民進黨當局迅速跳出來，不僅一口拒絕大陸向台灣同胞提供疫苗，而且惡語相加，稱「對岸不必假好心」，還説「只要中國大陸不阻撓，我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。

胡錫進稱，兩岸政權在道德上高下立現。大陸高舉的是人道主義旗幟，展現的是大胸懷大氣度，反襯出的則是台當局草木皆兵、看着疫苗都像炮彈的驚恐狀，刻畫的是他們死抱政治、置島內民眾健康安全於不顧的末日掙扎嘴臉。

他還說，「大陸今後還要繼續高舉道義大旗，民進黨當局拒絕一次，就是它往死衚衕的深處多走一步。大陸這邊浩然正氣，陽光雨露，民進黨當局則越混越陰暗猥瑣。這樣的政權最終將不堪一擊。」

+ 5 + 5 + 5

據此前報道，國台辦發言人朱鳳蓮5月17日表示，近期台灣民眾防疫壓力不斷加大。「我們對此深感擔憂，希望廣大台胞能夠盡快有效控制疫情，確保生命健康安全，恢復正常生活。」

她表示，陸方願意盡最大努力幫助廣大台灣民眾儘快戰勝疫情，並稱，「廣大台灣同胞急切期盼使用大陸疫苗，當務之急是去除島內人為的政治障礙，使廣大台胞有疫苗可用，讓廣大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障」。

台灣陸委會隨後以書面形式回應，「對岸不必假好心」，只要中國大陸不阻撓，「我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。

陸委會還說，「如果中共真以蒼生為念，更應停止軍機擾台，讓台灣專心抗疫，才是兩岸人民之福。」陸委會並表示，疫苗取得與使用屬於醫衞專業事務，台灣中央流行疫情指揮中心已持續對外説明相關進展，呼籲社會各界仍要以指揮中心的相關説明為據。只要台灣沉穩應對、團結抗疫，一定能夠安然度過這一波疫情威脅。