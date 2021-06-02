梟龍戰機最新軍售現波折　阿根廷要求中國大幅度降價

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-02 20:00

阿根廷空軍購買中國梟龍戰機事宜取得初步進展，不過阿根廷要求大幅度降價，否則就買印度產品。

5月22日，據阿根廷「fullaviacion」網站報道，阿根廷計劃採購12架梟龍戰鬥機，其中10架為最新的Block3型、2架為雙座教練型，不過阿根廷收到的總報價為6億美元，且不包含技術轉讓、出售生產線的費用。

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阿根廷軍方認為6億美元的報價太貴，希望賣家能夠大幅度降價，並保留購買生產線的選擇權，否則阿根廷可能會考慮購買其他國家的產品，比如印度的光輝戰鬥機、俄羅斯的雅克-130教練攻擊機。

報道稱，阿根廷之所以嫌梟龍戰鬥機太貴，主要是此前阿根廷從韓國訂購了10架F/A-50戰鬥機，韓國的總報價只有2億美元，平均每架F/A-50的單價只有2,000萬美元，而梟龍戰鬥機的單價則高達5,000萬美元，讓阿根廷空軍很難接受。

不過F/A-50戰鬥機由於裝備了英國的彈射座椅，在英國的反對下，韓國向阿根廷出售F/A-50軍火交易最終被取消，阿根廷只能考慮購買其他型號的戰鬥機。

梟龍戰機目前有三個版本，阿根廷這次準備購買的最新版本是第三批次，這一批次做了重大改進，包括使用KLJ-7A有源相控陣雷達，探測距離超過170公里，可以同時對6個目標發動攻擊，能夠發射150公里射程的霹靂-15空空導彈，和射程20公里的霹靂-10近距格鬥導彈。

「梟龍」戰機如今已發展到了第三代，且性能不斷升級。（新華社）

這一版本還升級了殲10C戰鬥機級別的新型設備，包括大型衍射平顯、頭盔顯示器、電子戰系統、導彈告警系統，設計師還升級了橫側向操縱系統，進一步提高了飛機機動性。

此外，俄羅斯塔斯社5月7日報道稱，阿根廷希望能夠從中國採購12架的梟龍戰機的消息傳出後，英國對中國表達了強烈抗議，英國方面認為中國這樣的行為是對其展開的一次報復行動。