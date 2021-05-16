太平洋對戰「中國必輸」？　解放軍「近海拒止」美軍有本錢

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-05-16 21:30

2021年5月11日7時，中國大陸軍機再度巡航台海，遭到台灣空軍警戒和「廣播驅離」。眾所周知，台海議題的關鍵玩家是中美兩國。大陸軍機在台灣的頻繁活動，則是基於對美軍的反介入和區域拒止能力。除了引人注目的空中力量，神秘莫測的數字信息領域對抗，中國海面上下對美軍而言亦有一定的威懾力。 不久前的2021年4月23日是中國「海軍節」。當天中國國家主席習近平在海南三亞某軍港為一次性入列服役的長征18號、大連艦、海南艦三型海軍主力艦艇授予軍旗和命名證書。

2021年 4月23日，中國一次入列海軍三型主戰艦艇——長征18號艇、大連艦和海南艦。圖為中國國家主席習近平向海南艦授予軍旗、命名證書。（新華社）

這三艘艦艇的同時入列，也將進一步增強解放軍的水上和水下作反介入與區域拒止能力。儘管中美兩國海軍整體實力仍有較大差距，但解放軍在中國近海已經構建起足以威脅到美軍介入的能力體系。

中國核潛艇支撐水下反介入

自二戰以來，美國取代英國維持一支巡視全球的進攻性海上力量，即使是「冷戰」期間前蘇聯的海軍也難攖其鋒。前蘇聯與中國採取「非對稱作戰」的策略，重點發展導彈、潛艇等軍事武器。因此，水下神出鬼沒的潛艇便成為中國對美反介入和區域拒止能力的重要組成部分。

2020年末美國《海軍新聞》引述美國國會報告的數據稱，中國估計有66艘潛艇，數量排名第三，次於朝鮮和美國，俄羅斯排名第四。四國潛艇數量都在60艘以上，排名第一的朝鮮約有71艘。四國潛艇具體數量或有落差，但其排位和數量範圍大體符合外界預期。

相比之下，中國與朝鮮的潛艇技術和戰鬥力均落後於美俄，而且差距較大。中國的潛艇大多為柴電動力，飽受噪音問題困擾，體型也相對較小。不過由於造價便宜，數量相差不多，在中國近岸淺水區域的提前或長期性集中佈陣也可構建一定的威懾和反介入能力。

中國的核潛艇也有一戰之力。美國國防部2017年的一份評估報告稱，自2002年以來，中國已建造10艘核動力潛艇，其中包括6艘能發射反艦和對地攻擊型導彈的商級I型和II型核動力攻擊潛艇，以及4艘晉級核動力彈道導彈潛艇。這份評估報告指出，「4艘現役晉級彈道導彈戰略核潛艇，意味着中國首次擁有可靠的海基核威懾力。」所謂「商級」「晉級」分別是北約給予中國093型、094型核潛艇的代號。

習近平在4月23日授旗的長征18號潛艇有一個「龜背」狀突起，其實是該潛艇存儲和發射潛射導彈的艙室，有專家稱其為094A型戰略核潛艇的升級版。該型核潛艇主要針對美國本土，是中國對美核威懾的一部分，而反介入與區域拒止則主要依靠093型攻擊型核潛艇。

中國目前約有8艘093型核潛艇。該型潛艇可能配備有六個魚雷發射管，攜帶多種型號的魚雷、水雷和潛射反艦導彈，最大潛深400米，航行噪音約110分貝，自持能力80天。該型核潛艇電子設備據信達到美國洛杉磯級核動力攻擊潛艇中期型號的水準，甚至和早期型號的971型核潛艇或維吉尼亞級核潛艇持平。

據信在093型服役之前，基於最新技術水平的095型核潛艇已在研發之中。美軍遠道而來的艦艇將會面臨中國這些作戰實力持續增強潛艇的魚雷、反艦導彈的威脅與反制。

水上拒止構建綜合防護體系

大連艦是一艘055型導彈驅逐艦。該型導彈驅逐艦被認為是除航空母艦和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大的作戰艦艇。此型艦的服役，標誌着中國的驅逐艦已經躋身於全球最先進軍艦的行列。鑑於其萬噸以上的噸位及火力，美國國防部在其2017年的白皮書中將055型劃分為巡洋艦。

該艦搭載有源相控陣雷達，112具艦載通用垂直發射系統，24聯裝紅旗-10A近程防空導彈。在航母戰鬥羣中，055型驅逐艦承擔編隊防空、反艦、反潛和遂行對陸攻擊作戰等多重任務。

在世界範圍內的同一級別驅逐艦中，055型導彈驅逐艦的技戰術特徵和性能參數與美國阿利·伯克級導彈驅逐艦最接近。阿利·伯克級自20世紀80年代末開始建造，已服役近70艘，據稱還將繼續建造至2045年。

055型驅逐艦充裕的排水量、艦內空間和動力裝置功率，也意味着具備更大的改進和升級潛力，料將成為中國未來相當長一段時間裏反介入和區域拒止的主力艦艇之一。大連艦是中國第3艘服役的055型導彈驅逐艦，另有4艘試航、1艘下水舾裝、8艘在計劃之中。

有055型驅逐艦護衞的中國航母編隊的作戰能力也在迅速提高。目前中國已有「遼寧」號、「山東」號兩艘航母，新航母將會陸續有來，航母編隊數量也將持續增長。

航母的戰鬥力主要體現為艦載機所形成的空中防衞與打擊力量。中國現役兩艘航母的艦載機目前均以殲-15為主，這也是中國海軍第一代艦載機。該機擁有10個武器掛點，最大武器荷載6,500公斤，可搭載空對空導彈、反艦導彈、空對地導彈和反輻射導彈等。

被稱為「帶刀護衞」「中華神盾」的052D型導彈驅逐艦也頗受關注。052D型驅逐艦實現瞭解放軍海軍水面艦艇防空、反艦或反潛等多種艦載武器的共架發射，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、水下潛艇，具有較強的區域防空和對海作戰能力，甚至對地打擊能力，預計總共建造25艘。

052D型導彈驅逐艦是中國海軍建造數量最多的一型導彈驅逐艦，於2014年起大量裝備。由於「平台通用化、裝備模塊化」，該型驅逐艦可以輕易如「下餃子」般建造和入列。由其數量優勢所構建的作戰實力亦不容低估。

中國還有數量較多的056型和056A型導彈護衞艦。據稱，056型有22艘現役，056A型更有52艘之多。026型護衞艦兼有防空、反艦和反潛功能，056A更被認為擁有了拖曳聲吶這樣的高端反潛設備、強化了反潛能力，補上了中國海軍反潛的短板。

另外，日本《外交學者》雜誌網站在2014年曾有報道稱，中國正在加緊打造自己海洋水聲監聽系統，以滿足未來在太平洋地區遂行反介入和區域拒止的作戰需求。文章稱，通過建立海洋水聲監聽系統，不僅能夠顯著提升中國軍隊的反潛作戰能力，使他國潛艇在這一海域的活動受到極大限制，而且海洋水聲監聽系統所收集到的情報信息還有助於提升中國潛艇，特別是導彈核潛艇的作戰效能。

不論是水上還是水下艦艇，都只是中國反介入和區域拒止的部分組成，需要與空軍各式戰機、戰略支援部隊各類導彈相互配合，建立起一整套立體防護網絡。

台灣退役軍官及前立法委員帥化民曾稱，中國的核武、海、空軍和整體軍力都不如美國，「解放軍若開到太平洋，跟美國開戰，中國一定輸，但如果（戰場）在中國東南沿海1,000公里內，中國不見得輸。」

暫且不論帥化民的太平洋對美作戰「中國必輸論」是否符合事實，中國水上水下軍力與美國相比仍有較大差距，但是在中國近海作戰確實將大幅增加解放軍的贏面。中國海軍長期以來相繼奉行「近岸防禦」、「近海防禦」戰略，近年才逐漸向「遠洋防禦」轉變。這種戰略調整其實也反映了中國軍隊近岸與近海防禦，或者説針對美國「反介入與區域拒止」的自信與能力。