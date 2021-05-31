廣州疫情｜全市大排查發現陽性病例11宗　即日起暫緩個人預約打針

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-31 20:28

廣州疫情升溫，廣州市今日（31日）下午召開疫情防控新聞發布會，當局指廣州市大排查一共檢測樣本304.93萬份，已經發現陽性11宗。此外，當局即日起暫緩個人預約接種疫苗，以優先處理檢測工作。

廣州市副市長黎明通報稱，截至到30日的24時，廣州在本次疫情中累計報告30宗陽性病例，其中確診的是23宗，無症狀感染者7宗。本次疫情的所有感染者的病毒基因測序高度同源，所感染的均為在印度發現的變異株。該病毒具有潛伏期短，傳播速度快，病毒載量高的特點。

黎明指，從區域分布來看，目前發現的病例絕大部分來自於荔灣區的兩個街道的個別小區，其餘病例均與荔灣區的病例有高度關聯，而且相關的重點區域已經全部實現隔離管理。

5月30日晚，廣州市民眾在臨時核酸檢測點檢測核酸。（中新社）

黎明又指，截至31日下午2時，廣州市大排查一共檢測樣本304.93萬份，已經發現陽性11宗。隨著排查範圍的不斷擴大，重點地區的不斷深挖，陽性檢測的數量預計還會有所增加。

黎明表示，決定從即日起調整新冠疫苗的接種工作的節奏，近日先有序地安排重點行業、重點群體的團體預約和集體接種為主，暫緩個人預約，暫停新冠疫苗的社會接種。

黎明解釋，這樣做是為了集中醫護力量開展大規模的核酸排查。此外，最近廣大市民群眾接種疫苗的意願高漲，各街重點人滿為患。為了減少可能產生的感染的風險，所以先暫時停止社會接種。

另外，荔灣區委常委、常務副區長林雋表示，廣州市發布分級分類防控通告後，荔灣落實管控措施，對海龍、白鶴洞、中南、東漖、衝口5條街進行封閉管理。荔灣區目前5條街道473個路口完成封閉。白鶴洞街劃分56個網格、中南街劃分30個網格，每棟樓宇嚴格管理。其餘街道每戶憑證只能1人在限定範圍內活動。