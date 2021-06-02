被稱「中國版福特級航母」　003型航母艦尾及外飄已成型

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-06-02 19:00

中國海軍加速其現代化能力，其中打造航母艦隊是首要任務。最新衞星照清晰地表明中國在建003型航母正在上海造船廠快速成型中，這是中國截至目前最大的航母。

003型航母尾部及外飄已經成型。（Twitter@louischeung_hk）

綜合網絡6月1日消息，接近上海造船廠的最新照片顯示，003型航母艦尾以及艦體後半部分的外飄已經成型，且外飄部分的塗裝也已採用海軍灰。這不僅令中國網民激動不已，也獲海外輿論高度關注。

不過從航拍圖看，003型航母目前也僅完成上述所稱部分，因安裝動力系統需要，航母甲板仍有兩個大的開口；同時，航母艦體前半部分及艦艏部分仍未安裝。建造的船塢一旁則堆有大批構件。分析多指，該航母將很快會安裝艦島。

因為003型大體成型，不少網民開始關注該航母擁有幾個艦載機升降機，因為這將大大影響艦載機的出動效率：一部分人認為有3個升降機，一部分則認為有2個。另外則仍有人爭論該航母使用是常規動力系統，還是核動力系統。

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有軍事愛好者根據最新衞星圖估算，003型航母甲板長約為329米，寬87米，全長335米，全寬95米至100米，主甲板寬46米，外飄18米+，降落跑道傾角為9度。這種數據已全面超越美國最新的福特級航母。

但在4月15日，美國海軍新聞網刊文指，衞星照表明，003型航母其水線部分的長度大概在300米左右，要比美國福特級航母的317米短些，但比其他任何現役航母都要長，遼寧艦和山東艦的水線長度約為270米。

儘管如此，但當時的報道仍稱，綜合來看，003型航母在尺寸上與美國現役福特級超級航母非常接近。據稱，003型航母將使用類似福特級航母安裝的電磁彈射器裝置，這將令中國獲得高效的艦載機出動率。

目前，中國為003型航母配套的多種設備已經開始測試或建造，如殲-15彈射型艦載機、空警-600艦載固定翼預警機、直-20海軍型運輸機等。此外，中國可能在FC-31基礎上研製新一代隱身艦載機。