中國「隱形版直20直升機」模型亮相　美媒稱是抄襲「隱形黑鷹」

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-06-03 19:00

近日，中國直升機研發單位的一架直升機模型引發外界高度關注。美國「動力」網站「戰區」 （The War Zone）則刊文稱，這是「隱形版直-20」多用途直升機，文章甚至猜測中國隱形直升機的很多技術抄襲美國的隱形版「黑鷹」。 對此，中國專家表示，這是西方媒體慣用伎倆，「仿製説」完全子虛烏有。

美國「動力」網站「戰區」專欄5月30日刊文稱，中國展出的直升機模型似乎是直-20中型直升機的隱形版，中國「隱形版直-20」的設計可能抄襲美國。

文章表示，幾十年來，「中國幾乎從美國每一個主要製造商和國防機構竊取了大量美國航空航天機密」。此外，其中一個證據是墜毀的隱形「黑鷹」遺留的尾部曾經落在巴基斯坦手中。

文章認為，當掉落的隱形「黑鷹」在拉登（Osama bin Laden）的大院被炸毀時，它的尾部仍完好無損。巴基斯坦隨後運走了殘餘尾部，並利用它作為地緣政治討價還價籌碼。經過大約3周的激烈外交鬥爭，該直升機尾部最終回到了美國。

文章指出，「隱形黑鷹」奇異的尾部設計包括其遮蓋的槳轂、多葉片設計、複合結構，這些特徵在中國的隱形直升機模型上也有所體現。

專家：抄襲說法沒有根據

據官媒《環球時報》6月1日報道，中國軍事專家傅前哨就上述説法表示，「從公開畫面看，國外媒體判斷這是一款隱身直升機模型，我個人認為這個判斷是沒問題的」。但他認為，西媒炒中國抄襲美國隱形「黑鷹」，這是不可能的。

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他表示，因為本身美國對這款隱形直升機的保密工作非常嚴格，至今沒有公布過比較清晰的照片。外界只看到過它的一個尾漿，而這個尾漿是在擊斃拉登時留下的。當時由於低空氣象條件的影響和飛行員操縱問題，直升機墜毀，美軍把它炸掉了，但尾漿部分沒來得及炸，於是給媒體拍到了幾張比較模糊的照片。「但僅僅根據這個照片，我們就能仿製了嗎？即使有了清晰的照片，又有誰能看一眼就能仿製出來？更何況，和此前流傳的美國隱身版『黑鷹』直升機相比，中國這個模型的設計方案還是有不小的差別。所以所謂抄襲這一説法沒有根據。」

此次，中國「隱形版直-20」模型亮相後引發輿論熱議。中國自媒體「迷彩虎」分析稱，相比之前，中國「隱形版直-20」的改進非常明顯，首先它的外形變化中讓人注意的就是尾噴管設計，它沒採用傳統的發動機排氣管，而是採用了尾樑上面兩排排氣孔，發動機產生的高温排氣可以經過管道進入排氣孔，最後和外部冷空氣混合之後再排出機體。

至於「隱形版直-20」性能上，它的機身頭部和殲-20比較像，屬於隱身機頭設計，機體為菱形，機頭機身和尾樑上半部分向上傾斜，下半部分是向下傾斜。這種外形設計可以讓直升機減少垂直面暴露，也可以折射敵方雷達波，而且這個尾部噴管也採用了隱身設計，發動機艙和進/排氣口都可以包裹起來，這樣可以降低被發現的概率。