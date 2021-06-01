佛山疫情｜禪城南海指定區域實施居家隔離　離市須持檢測陰性證明

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-01 11:44

廣東省疫情持續升溫，為阻斷疫情擴散，佛山市自即日（6月1日）起對禪城區、南海區等指定區域人士實施居家隔離，全市禁止大型聚餐，戲院、健身房等場所暫停營業；高一、高二學生在家學習至下周五（11日），高三學生即日起實行封閉管理，至高考結束為止。 此外，自明日（2日）中午12時起，離開佛山的人士須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。

佛山市疫情防控指揮部通告指，6月1日起，禪城區石灣鎮街道綠茵鳴苑小區，以及南海區桂城街道部分指定區域的人士需實行居家隔離，確保「足不出戶」，日常必需物品由屬地街道配送。

除了上述提到的區域，禪城區和南海區大瀝鎮部分指定區域範圍內，所有人士要減少外出，餐飲場所禁止堂食，區內卡拉OK、戲院、健身房、室內泳池、酒吧、洗浴中心等密閉場所暫停營業，所有培訓機構暫停服務。

此外，佛山市其他區域需嚴格落實各項疫情防控措施，停止非必要聚集活動，禁止大型聯歡、聚餐等活動，所有培訓機構暫停服務。所有室內公共場所實行預約、錯峰、測溫、掃碼、戴口罩等措施，戲院、健身房等密閉場所暫停營業。

高一、高二學生於即日起至下周五（11日）在家學習，返校時間另行通知；高三學生實行封閉管理至高考結束。精神衛生、養老、福利、母嬰類服務機構及監所、宗教場所等重點場所實行封閉管理。

同時，佛山市亦對離開該市的人士和車輛採取相關管理措施，包括經佛山轄區內機場、鐵路、公路客運站等站場離開的旅客，須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明；離開佛山的私家車司機及乘客，須持有72小時內核酸檢測陰性證明。

為確保貨運車輛正常運行，佛山市將設立若干幹線貨車司機核酸檢測點，為貨車司機提供核酸檢測免費服務，具體時間和地點另行公布。

（央視／佛山市疫情防控指揮部）