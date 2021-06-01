三孩政策｜80後將成主力　山東有望成為「三孩大省」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-01 13:00

中共中央政治局5月31日召開會議，公布進一步優化生育政策，未來將實施三孩政策，旋即成為輿論關注的焦點。據「第一財經」報道，在三孩政策實施後，80後將成為生育三孩的主力，山東也有望成為「三孩大省」。

報道指，生三孩的基礎是已生育二孩的人群，而從近幾年的數據來看，80後是這類人群的主力，因此也將成為生育三孩的主力。而從全面放開二胎以來的實踐來看，山東、河南兩個人口大省的增長較為顯著，其中作為第三經濟大省的山東生育意願較強，2016年出生人口177.06萬人，相當於全國的十分之一，較上年多出生53.48萬人，而當中二孩出生佔比更遠超一孩，達到63.3%，故山東也有望成為「三孩大省」。

另外，《新京報》梳理全國31個省級行政區的生育、人口結構數據，顯示從區域分佈來看，平均出育率較高的省份主要來自西北、西南及華南地區，其中以華南最多，達到12.91%，西北、西南則分別達11.88%及11.87%，至於平均出育率最低的地區為東北，僅有6.08%。若以具體省級行政區來看，以西藏的生育率最高，達到14.6%；一線城市普遍偏低，其中北京為8.1%，上海只有7%。

此外，「上有老下有小」、撫養擔子最重的省份數據顯示，少年兒童撫養比最高的是西藏，達38.38%，最低為河北，達27.68%；老年人口撫養比最高的是山東，達23.82%，最低同樣為河北，達19.32%。

（第一財經／新京報）