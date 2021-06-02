三孩政策｜新華社網絡投票僅數小時急撤下　逾九成「完全不考慮」

撰文： 李亭 葉琪 最後更新日期： 2021-06-02 14:57

中共中央政治局日前召開會議，公布進一步優化生育政策，未來將實施「三孩政策」。 不過，內地民眾似乎對「三孩政策」有頗多不滿，其中官方傳媒《新華社》在微博上發起的投票，逾萬名網民中有超過9成人選擇「完全不考慮」。 未知是否由於「反應熱烈」，原定為期一星期的投票，在首日下午已被撤下。

5月31日官方宣布三孩政策當天下午，新華社在其微博上發起標題為「三孩生育政策來了你準備好了嗎」的網絡投票，提供「準備好了，迫不及待」、「已提上日程」、「猶豫中，很多問題待考慮」、「完全不考慮」共4個選項。

直至被撤下前，有超過1.4萬名網民參與投票，當中有多達1.3萬人選擇「完全不考慮」，其他3個選擇合計僅有約1200人。

另一方面，《環球時報》總編輯胡錫進在其微博上發表措辭嚴厲的「環時銳評」，直指「堅決反對有人學著BBC腔調否定計生政策」，「我們看到網上有人立刻發起對過去計劃生育政策的新一波攻擊，所用語言非常惡劣，與其他一些網友借這個政策調整的當口編段子調侃完全不是一碼事」。

新華社發起的網絡投票中，超過9成的網民對於三孩政策的表態是「完全不考慮」。（視覺中國）

胡錫進強調，三孩政策是國家根據人口實際形勢做出的實事求是調整，「必將帶來中國當前少子化社會中各種元素的鏈式變化，重塑社會從婚戀到生育再到就業等方方面面的觀念」。胡錫進更表示，主張在人口政策方面「往前看」，「中國過去幾十年的成功是綜合取得的，對作為國策之一的計劃生育搞徹底否定，這樣的心態極不健康。我們呼籲公眾對那樣的極端言論保持警惕」。

（綜合報道）