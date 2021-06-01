理性看待「全面三孩」政策｜安邦智庫

撰文： 何安 最後更新日期： 2021-06-01 11:47

本文源自安邦智庫

2021年5月31日，中共中央政治局召開會議，決定進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，以改善中國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持中國人力資源稟賦優勢。

中國的獨生子女政策從10年前開始解凍。2011年11月，中國全面實施「雙獨二孩」政策；2013年12月，中國實施「單獨二孩」政策；2015年10月，中國開始實施「全面二孩」政策。人口政策屬於長期政策，但在二孩政策完全放開5年多後，中國就實施全面三孩政策，政策調整可謂時間短、力度大。安邦智庫（ANBOUND）的研究人員認為，這代表了中國生育政策上的一次急轉彎，從過去的限制生育完全轉向鼓勵生育。

網民對「三孩」政策反應較負面：

對於有14億人口的中國來說，為什麼如此急迫地調整生育政策？根本原因還是中國在人口問題上面臨嚴峻挑戰。不久前公布的第七次全國人口普查資料，暴露了中國人口再生產和發展中的許多問題，最值得注意的有兩個方面：

第一，中國的人口增長率不斷走低，發展下去將使中國的人口再生產不可持續。「七普」資料顯示，至2020年11月1日，中國大陸人口共141178萬人，比2010年（「六普」資料）增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均增長率0.57%下降0.04個百分點。資料表明，中國人口10年來繼續保持低速增長態勢，照此趨勢，中國人口在不久之後將會出現負增長。

第二，中國的老齡化浪潮撲面而來，挑戰極為嚴峻。中國人口的老齡化程度在進一步加深。「七普」資料顯示，與2010年相比，2020年中國0-14歲、15-59歲、60歲及以上人口的比重分別上升1.35個百分點、下降6.79個百分點、上升5.44個百分點。2020年60歲及以上人口占比為18.7%（約2.64億人），65歲及以上老齡人口占比13.5%（約1.9億人）。中國老齡人群逐漸龐大，適齡勞動人口減少，將使未來中國的人口結構處於危險境地。

內地老齡化問題日益嚴重。（資料圖片）

中國政府對三孩政策賦予了三項重任——改善人口結構、應對人口老齡化、保持人力資源稟賦優勢。而這一切的基礎，就是要多生孩子，提高生育率。那麼，「全面三孩」政策會顯著刺激生育嗎？從全面二孩政策實施後的效果來看，對三孩政策刺激生育的效果恐怕不可過於樂觀。國家統計局資料顯示，「全面兩孩」政策實施後，2016年和2017年中國大陸出生人口分別為1786萬人和1723萬人，高於「十二五」時期年均出生1644萬人的水準，因此，國家統計局認為，二孩政策「效果顯著」。但這種看法並不全面，甚至可以說有誤導之嫌。2016年、2017年的出生人口增加，有二孩政策放開後的疊加效應（即多個育齡階段的夫妻集中生二胎）。但這一波熱潮一過，每年出生人口數量迅速下降，2018年、2019年、2020年，中國大陸出生人口分別為1523萬人、1465萬人、1200萬人，呈現明顯下降趨勢。

客觀來看，在新的背景下，出生人口數量減少、生育率下降並不能看成是生育放鬆政策的失敗，因為隨著經濟水準提升和城市化程度提高，生育率持續下降是全世界的普遍規律。華盛頓大學教授沃爾塞特（Stein Emil Vollset）的研究團隊在英國著名醫學雜誌《刺針》（The Lancet）發表最新論文，基於對全球195個國家的出生率和死亡率所做的分析，沃爾塞特預測，全球生育率將持續下降。資料顯示，全球生育率在2017年已下降至2.4，該研究預測，這一數字在2100年會跌至低於1.7。該報告還預計，中國人口在2100年減半至7.32億，跌至第3名，被印度和阿爾及利亞超越。

2012至2020年中國出生人口數量統計圖。數據來源為國家統計局。（安邦智庫）

很多人會從經濟角度看生育率降低，城市化帶來的居住成本、生活成本、撫養成本、教育成本、醫療成本等增加，也會抑制人們的生育願望。比如，在中國城市中背負的高昂住房成本，會使普通年輕人對生育孩子心生畏懼。不過，經濟因素只是影響生育率的原因之一，人口問題還是典型的社會問題，不能只從經濟角度來看待。城市化、經濟發展與社會變化帶來的人的觀念轉變和選擇增多，也是導致生育率下降的重要原因。比如，隨著女性的教育程度逐漸提高，在工作場合開始受重視，使得很多女性選擇少生孩子，而注重自身完善和生活品質。另外，更多有效的避孕方式也導致生育率下降。從多方面來看，生育率下降實際上代表了一種社會進步。發達國家的生育率普遍都不高，與發展中國家形成了明顯差異，就很典型地說明了生育率與社會進步的問題。

我們還反對一種在國內很流行的片面化的觀點，即把提高生育率作為發展經濟的工具和手段。這種看法認為，為了刺激消費，為了經濟增長，就要多生孩子，就要增加人口。我們認為，這種從純經濟需要的角度去理解和解釋社會問題，是一種本末倒置的有毒理論。人口下降肯定對經濟有負面影響，這是安邦早在1999年就講過的問題。現在我們想強調的是問題的另外一個方面，那就是隨著經濟的繁榮，一個國家很難擺脫人口下降的陰影。這個結論似乎為生育政策澆了涼水，但反映了社會事實。比如男人可以享受工作、享受生活，為什麼受過教育、同樣有工作能力的女人就不行？所以，造成家庭不願意多要孩子，有很多的原因，不是單純一兩個問題。事實上，這是一個無解的問題，是在很多國家經過了實證的必然結果。要知道，世界上不少發達國家，為了鼓勵國民多生孩子，不只是把生育權還給百姓，還提供了遠比中國多得多的真金白銀的刺激措施，但是，仍然無法扭轉生育率走低的結果。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

中國開始實施「全面三孩」政策，是為了應對日益嚴峻的老齡化問題，調整中國的人口結構，使中國能持續保持人口資源優勢，這是未來國力的重要基礎。不過，從世界各國的發展實踐來看，隨著經濟繁榮和城市化進程，生育率降低是一個難以輕易擺脫的世界性趨勢。對這一點，中國的政策部門尤其需要關注。