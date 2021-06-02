雲南野生象北遷將抵昆明晉寧區　缺德網紅為直播闖管控區搗亂象食

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-02 15:05

自4月中旬，15隻野生亞洲象從雲南西雙版納、普洱、紅河、玉溪一路向北遷徙。按目前象群的遷徙路徑，預計今天（6月2日）下午就會進入昆明市晉寧區。

野生象群一路北遷，預料6月2日下午到達昆明晉寧區。（新華社）

5月31日，雲南省委宣傳部披露的象群位置為紅塔區洛河鄉與大營街街道交界處。經人工投餵後，象群昨日（1日）進入了新砦村，距離昆明市晉寧區地界僅約兩三公里，料今天下午進入昆明市晉寧區。晉寧區相關負責人表示，當地多部門已聯合召開會議，並按照省市部門的部署和要求開展相應準備工作。

內地傳媒指，由於受不可抗力因素影響，負責追蹤野象的無人機無法航拍，因此最新的具體行蹤和影像資料未能對外公布。而據《澎湃新聞》報道，有片段顯示，昨日有一隻體型龐大的公象獨自穿梭在山林中，疑為「警戒象」。西雙版納國家級自然保護區管護局科學研究所高級工程師王巧燕曾介紹，警戒象一般與象群會拉開距離，一旦有異常情況就會向象群嘶鳴、踩踏地面發出警告。

象群北遷期間多次「肇事」，破壞不少農田及農作物。為了引導象群改變前行方向，專家及當地工作人員都以食物引誘和道路封鎖並行的方式試圖糾偏。5月31日，當地在岔路口留下4噸重的菠蘿、栗米等食物，大象在投食區停留近8小時，其後通過誘導道路走入人煙稀少的林區。

大眾一直都關注象群的動態，不少網絡主播為了爆紅的機會，都在象群途經的地點直播；在其中一處投食區域，有主播甚至食用大象食剩的菠蘿。然而，上述行為引起大批網民反感，不少人痛斥他們為了蹭熱點毫無底線。據悉，相關工作人員已勸導涉事主播不要私自到管控區域，要注意安全。