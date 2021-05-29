大象旅行團？雲南15隻野生象一路北遷　離昆明城區僅約100公里

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-29 12:30

原棲息於雲南西雙版納國家級自然保護區的一群野生亞洲象，近日經普洱市墨江縣、玉溪市元江縣、紅河州石屏縣一路北遷後抵達玉溪市峨山縣，周五（28日）仍於當地逗留覓食。目前15隻野象離昆明城區約100公里，僅昆明晉寧區更不到50公里。另外，有監測員稱，象群從西雙版納出來後可能迷路了，故才一直往北走。

作為國家一級重點保護野生動物、生物多樣性旗艦物種的亞洲象，近日罕有地一路北遷，適逢昆明今年10月將舉辦聯合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會（COP15），事件引發廣泛關注。據雲南省林草局介紹，原本有17隻亞洲象群4月16日從普洱市墨江縣遷徙至玉溪市元江縣，其中2隻於4月24日返回墨江縣，其餘則繼續北遷，途經紅河州石屏縣，日前進入玉溪市峨山縣。

周四（27日）晚，象群一度於峨山縣城遊蕩，當地民眾表示，象群白天漫步到農田覓食，晚上走到縣城街道活動，還會到村民家「敲門」。為防止野象進入市區肇事伤人，雲南省消防總隊展開偵察搜尋工作，當地也通知群眾做好防護。

翌日，象群在縣城以北的峨峰山附近活動。目前野象未有造成人員傷亡，有關部門和地方已採取措施，全力防範公共安全隱患。有專家研判指，從所處位置及近期活動特點而言，象群有繼續向北偏東遷徙的趨勢，故應持續做好沿線安全防範工作。

據悉，亞洲象是亞洲現存最大的陸生野生動物，但具有較強的攻擊性。其在中國主要分佈於雲南西雙版納、普洱、臨滄3個州市，數量僅約300隻。

相關新聞：15隻野生象漫步雲南街頭 一路向北遷徙400多公里橫跨多縣

（新華社／澎湃新聞）