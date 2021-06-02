「錯換人生28年」生母否認隱瞞乙肝病史　控告養母涉嫌偷換孩子

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-02 18:47

因確診肝癌晚期、後發現錯換人生28年的江西九江男子姚策，今年3月底因救治無效逝世。養母許敏上月起訴姚策生母杜新枝，認為對方故意隱瞞乙肝病史，導致姚策最終死亡，要求她承擔連帶賠償責任。 杜新枝今日（2日）發聲明否認「偷換」兒子，並首次公布姚策治療過程及兩家因賠償款分配產生矛盾的細節。同時，針對許敏涉嫌偷換及其律師在網絡散布「偷換人生」等不實信息，杜新枝已向開封市公安局鼓樓分局控告。

6月2日，杜新枝針對許敏等人網絡散布「偷換人生」等不實信息，向開封市公安局鼓樓分局控告。（微博＠河南杜媽）

杜新枝透露，5月中旬收到許敏的起訴書，對方認為她隱瞞乙肝病史，導致姚策錯失注射至關重要的乙肝疫苗，最終死亡，從而侵害了許敏方的權益，因此杜新枝對於姚策的死亡應與河南大學淮河醫院共同承擔連帶賠償責任。

杜新枝指出，當年入院時未隱瞞乙肝病史，入院檢查單上有顯示抽血化驗了乙肝五項檢查，但因為醫院管理混亂遺失化驗單；即使她隱瞞乙肝，醫院最後也會查明，她沒必要隱瞞，因此許敏提出的起訴理由十分牽強。

2月23日，許敏代理律師李聖在直播間首次將「錯換」改稱為「偷換」，開直播前更曾聲稱直播間達到一定人數將放猛料，掀起軒然大波。隨後，杜新枝陸續收到騷擾和辱罵她的來電。

杜新枝稱，養子郭威曾透露，律師認為按錯換人生起訴賠償較低，所以要藉「偷換」吸引更多關注，增加賠償額。對此，杜新枝已向北京市律師協會實名投訴李聖並獲受理。

杜新枝今日發布聲明，對照許敏及本人病例詳細列舉部分證據否認偷換，並首次公布姚策治療過程及兩家因賠償款分配產生矛盾的細節。

她指出，自己當年比許敏遲出院，不具備偷換孩子的客觀條件；在新生兒體檢中，姚策健康指數9分，郭威健康指數6分且有二度窒息，她本人不可能用健康指數高的孩子交換健康指數低的孩子；當年在醫院病歷上，她有填寫詳細身份信息及地址，若她想偷換孩子，根本不會留下身份信息及地址。

杜新枝向北京市律師協會實名投訴李聖並獲受理。（微博＠河南杜媽）

今日，杜新枝針對許敏等人網絡散布「偷換人生」等不實信息，向開封市公安局鼓樓分局控告，並以有理由懷疑許敏故意將健康指數較低的郭威，偷換成健康指數高的姚策，且為了防止事情暴露，比杜新枝早5天出院的理由控告許敏。

杜新枝在聲明中提到，此前多次與淮河醫院協商未果，起初與許敏決定共同起訴醫院，雙方在開庭前曾就醫院賠償醫療費的分配問題協商，並提出以六四分成，但許敏要求分得八成。由於雙方未協商一致，許敏單方撤訴後更換律師。

（紅星新聞）