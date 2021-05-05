「錯換人生28年」事主遺孀：割肝救子屬養母炒作　丈夫撒謊配合

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-05 16:37

去年2月因確診肝癌晚期、後發現錯換人生28年的江西九江男子姚策，一直與病魔搏鬥，惜於今年3月底因救治無效逝世。事後，姚策養母許敏起訴姚妻熊磊，要求索回位於九江市的房產，認為其是她在認為姚策是親生兒子情況下，由自己與丈夫出資購買，因此有權索回。事件引發輿論關注，近日，熊磊公開表示許敏「割肝救子」一事是在炒作，又指姚策是在撒謊配合許敏。

據此前報道，許敏1992年在河南大學淮河醫院分娩，因工作人員失誤，導致她與姚策的生母杜新枝抱錯孩子。去年2月17日，姚策突然感到身體不適，到醫院檢查後確診肝癌晚期，許敏欲割肝救子時才發現姚策非親生，後得悉親生兒子郭威在河南生活。

不過熊磊近日卻提供另一種說法，據她稱，去年3月15日姚策在上海檢查的時候，她發現姚策是AB型的血，遂開玩笑對他稱「你爸媽都是A型血，你怎麼可能是AB型呢」。當時姚策不以為然，認為只是父母記錯了，惟在場的許媽、姚爸聽到後，就在他們不知情的情況下又去驗了一次血型，結果發現血型確實對不上，而姚策是在看到新聞報道後，才得知有抱錯這麼一回事。熊磊指，平時很愛說話的丈夫在看完報道後呆呆地坐着，即使她遞上蘋果，他也沒有發覺，是她認識丈夫以來從未見過的樣子。

翌日，割肝救子的新聞鋪天蓋地，可是許敏卻對他們稱「如果不是『割肝救子』誰會把錢捐給你呢？」、「現在知道不是親身的，總不能讓我繼續為你花錢吧？」等，而姚策也明顯感覺到許敏和郭威相認後，對他態度明顯改變，但由於希望有奇蹟發生，也希望能多陪家人一些時間，遂按照許敏的意思去做。

熊磊稱，後來許敏已經完全忘記捐款的初衷以及姚策還是個病人，不管白天黑夜，不管病重還是病危，不管吐血還是昏迷，都會轉發網上各種黑評和新聞給姚策看，哪怕姚策在吐血，還得接著許敏各種質問的電話。但盡管如此，姚策還是表示，雖然許敏對他心態變了，但她始終是自己媽媽，他對她的感情還在。去年底，姚策還希望兩家人可一起吃個團圓飯，不過許敏無論電話還是信息都沒有回應，他們後來才知其已去了河南。

最後，熊磊向許敏表示，這個世界上最愛她的兒子一定是姚策，「他一直很樂觀，在病痛中也常常給我講笑話逗我開心，可聽到你對他說『各回各家各找各媽』這句話之後再也沒有笑過了」。至於房子的事，包括許敏如何一次次拒絕杜媽和姚策的溝通協商等，她表示如果許敏要她說，或者許的粉絲想知道的話，「那我下次詳細地來說一下」。

（鳳凰網）